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कैसे रची गई थी पूर्व सांसद नगीना राय की हत्या की साजिश, जानें उस शाम क्या हुआ था ?

गोपालगंज: जिले के बहुचर्चित पूर्व सांसद नगीना राय हत्याकांड में करीब साढ़े तीन दशक यानी 35 साल के लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए पूर्व विधायक बच्चा चौबे के दो बेटों को दोषी करार दिया है. वहीं, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने एक अन्य आरोपित को बाइज्जत बरी कर दिया.

गोपालगंज की राजनीति में गहरी पैठ रखने वाले पूर्व सांसद और बिहार सरकार के मंत्री रहे नगीना राय की हत्या 10 अप्रैल 1991 की शाम को उस वक्त कर दी गई थी, जब वे भोपतिपुर इलाके से गुजर रहे थे. हमलावरों ने उन्हें सरेआम गोली मारी थी. इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड ने उस दौर में पूरे बिहार की सियासत में जबरदस्त भूचाल ला दिया था.

नगीना राय की हत्या में पूर्व विधायक के दो बेटे दोषी (ETV Bharat)

कैसे शुरू हुई थी कानूनी कार्रवाई

घटना के बाद मृतक के परिजनों के बयान पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसमें पूर्व विधायक बच्चा चौबे के परिजनों समेत अन्य लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. पिछले 35 वर्षों से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था. दोनों पक्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब जाकर इस चर्चित और पुराने हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है.

अदालत में किस तरह साबित हुआ जुर्म

इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एपीपी धर्मदेव सिंह तथा बचाव पक्ष के वकील अनिल कुमार दुबे के बीच लंबी बहस चली. दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत सबूतों का गहन अवलोकन करने के बाद अदालत ने पूर्व विधायक बच्चा चौबे के बेटों बृज भूषण चौबे और परमात्मा चौबे को दोषी ठहराया.

पूर्व सांसद नगीना राय (ETV Bharat)

कब होगा सजा का ऐलान

हालांकि, मामले में नामजद एक अन्य आरोपित सतेंद्र उपाध्याय के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. इस चर्चित मामले में सजा के बिंदुओं पर आगामी 8 दिसंबर को फैसले की तिथि निर्धारित की गई है. हाई-प्रोफाइल मामला होने के कारण सुबह से ही गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में लोगों की भारी भीड़ और गहमागहमी का माहौल बना रहा.

पटना से लौटते वक्त कैसे रची गई साजिश

यह मामला कुचायकोट थाना कांड संख्या 40/1991 से जुड़ा है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, गोपालपुर गांव निवासी पूर्व सांसद और मंत्री नगीना राय 10 अप्रैल 1991 को पटना से लौटे थे. शाम करीब छह बजे गोपालगंज को-ऑपरेटिव बैंक में कुछ लोगों से मुलाकात करने के बाद वह अपनी जीप से अपने घर के लिए निकले थे. इसी बीच रास्ते में उन पर हमला हुआ.