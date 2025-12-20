ETV Bharat / state

थैले में शव मामला: पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, कहा- यह लापरवाही नहीं सरकारी सिस्टम पर धब्बा

चाईबासा: जिले के नोआमुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव में घटित हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. एक असहाय पिता डिंबा चंतोबा अपनी चार माह की नवजात शिशु को इलाज के लिए सदर अस्पताल, चाईबासा लेकर पहुंचा था. जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई. इसके बाद अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण पिता को अपने मृत शिशु का शव थैले में डालकर रात के अंधेरे में सुदूर जंगल-पहाड़ी इलाके से गुजरते हुए अपने गांव लौटना पड़ा.

पूर्व सांसद ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सांसद गीता कोड़ा दुर्गम वन क्षेत्र में स्थित बालजोड़ी गांव पहुंचीं. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली और शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह घटना स्वास्थ्य विभाग और सदर अस्पताल चाईबासा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

पूर्व सांसद ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात (ETV BHARAT)

पूर्व सांसद ने कहा कि एक पिता को अपने मासूम बच्चे का शव इस तरह ले जाने के लिए मजबूर होना पड़े, यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर एक गहरा धब्बा है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने जैसी गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन न तो अस्पताल प्रशासन ने कोई सबक लिया और न ही जिला प्रशासन ने ठोस सुधारात्मक कदम उठाए.