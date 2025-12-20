थैले में शव मामला: पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, कहा- यह लापरवाही नहीं सरकारी सिस्टम पर धब्बा
पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की.
December 20, 2025
चाईबासा: जिले के नोआमुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव में घटित हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. एक असहाय पिता डिंबा चंतोबा अपनी चार माह की नवजात शिशु को इलाज के लिए सदर अस्पताल, चाईबासा लेकर पहुंचा था. जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई. इसके बाद अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण पिता को अपने मृत शिशु का शव थैले में डालकर रात के अंधेरे में सुदूर जंगल-पहाड़ी इलाके से गुजरते हुए अपने गांव लौटना पड़ा.
पूर्व सांसद ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात
घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सांसद गीता कोड़ा दुर्गम वन क्षेत्र में स्थित बालजोड़ी गांव पहुंचीं. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली और शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह घटना स्वास्थ्य विभाग और सदर अस्पताल चाईबासा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है.
पूर्व सांसद ने कहा कि एक पिता को अपने मासूम बच्चे का शव इस तरह ले जाने के लिए मजबूर होना पड़े, यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर एक गहरा धब्बा है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने जैसी गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन न तो अस्पताल प्रशासन ने कोई सबक लिया और न ही जिला प्रशासन ने ठोस सुधारात्मक कदम उठाए.
सरकार के दावों पर उठया सवाल
गीता कोड़ा ने अबुआ सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी बहुल और खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बदहाल बनी हुई है. उन्होंने चिंता जताई कि जिले में एक लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. जबकि यह क्षेत्र करोड़ों रुपये का राजस्व सरकार को देता है. उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
