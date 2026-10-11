अखिलेश यादव से मिले पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप, लखनऊ में एक घंटे तक हुई चर्चा, बेटी कृति का विधानसभा टिकट फाइनल!
सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने बताया, धर्मेंद्र कश्यप समर्थकों के साथ 27 अक्टूबर के आसपास समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 6:24 PM IST
बरेली : उत्तर प्रदेश की सियासत में बरेली से जुड़ी एक मुलाकात ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है. भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने नवरात्रि के मौके पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की. इस दौरान उनकी बेटी कृति कश्यप और दामाद डॉ. बृजभान कश्यप भी मौजूद रहे. सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव के बयान के बाद धर्मेंद्र कश्यप के सपा में शामिल होने और उनकी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़ाने की चर्चाओं को और बल मिला है.
सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने बताया कि धर्मेंद्र कश्यप अपने समर्थकों के साथ 27 अक्टूबर के आसपास समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कृति कश्यप को बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट से टिकट दिए जाने की बात करीब-करीब तय है. हालांकि, टिकट को लेकर पार्टी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.
बताया गया कि लखनऊ में अखिलेश यादव और कश्यप परिवार के बीच एक घंटे से अधिक समय तक राजनीतिक चर्चा हुई. इस मुलाकात में आगामी विधानसभा चुनाव और बरेली की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होने की चर्चा है. धर्मेंद्र कश्यप के अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल होने की संभावित तारीख सामने आने के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है.
धर्मेंद्र कश्यप पिछले कुछ समय से अपने राजनीतिक रुख को लेकर चर्चा में हैं. कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर उनके टाटा-बाय-बाय संदेश ने भी राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयासों को जन्म दिया था. अब अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद उनके भाजपा छोड़कर सपा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं.
इधर, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि भाजपा के चार मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं. हालांकि इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल धर्मेंद्र कश्यप के सपा में शामिल होने और कृति कश्यप को बिथरी चैनपुर से टिकट मिलने पर सबकी निगाहें टिकी हैं.
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