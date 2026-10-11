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अखिलेश यादव से मिले पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप, लखनऊ में एक घंटे तक हुई चर्चा, बेटी कृति का विधानसभा टिकट फाइनल!

बेटी-दामाद के साथ अखिलेश यादव से मिले भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : उत्तर प्रदेश की सियासत में बरेली से जुड़ी एक मुलाकात ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है. भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने नवरात्रि के मौके पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की. इस दौरान उनकी बेटी कृति कश्यप और दामाद डॉ. बृजभान कश्यप भी मौजूद रहे. सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव के बयान के बाद धर्मेंद्र कश्यप के सपा में शामिल होने और उनकी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़ाने की चर्चाओं को और बल मिला है.

सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने बताया कि धर्मेंद्र कश्यप अपने समर्थकों के साथ 27 अक्टूबर के आसपास समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कृति कश्यप को बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट से टिकट दिए जाने की बात करीब-करीब तय है. हालांकि, टिकट को लेकर पार्टी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.