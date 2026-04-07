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24 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह कोर्ट में हुए पेश; बोले- "न्याय की उम्मीद"

पूर्व सांसद मंगलवार को वह एमपी/एमएलए कोर्ट में हुए पेश.

पूर्व सांसद धनंजय सिंह
पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 6:54 PM IST

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वाराणसी : जिले में करीब 24 साल पहले टकसाल सिनेमा के पास पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में मंगलवार को वह एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए. पूर्व सांसद धनंजय सिंह मंगलवार को यजुवेंद्र विक्रम सिंह कोर्ट में पेश हुए. कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी.




"24 साल बाद न्याय की उम्मीद" : उन्होंने कहा कि 24 वर्ष पुराना मामला है. सन् 2002 में 4 अक्टूबर को मेरे ऊपर हमला हुआ था. इस दौरान हमारे चार-पांच साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जानलेवा हमले में किसी को सिर पर गोली लगी थी, किसी की आंख चली गई और किसी को गले में गोली लगी, मेरी दाहिनी भुजा में गोली लगी. आज 24 साल बाद न्याय की उम्मीद जारी है.

उन्होंने कहा कि सुनवाई जारी है, जो भी निर्णय होगा वह आप लोगों के सामने आएगा. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, मैं न्यायपालिका पर विश्वास करता हूं. बड़ी उम्मीद, धैर्य और विश्वास के साथ 24 साल से इस मुकदमे को लड़ रहा हूं.


जानें क्या था मामला : बता दें कि 4 अक्टूबर 2002 को धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ वाराणसी से जौनपुर लौट रहे थे. इस दौरान कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास पूर्व सांसद पर जानलेवा हमला हो गया. इस हमले में धनंजय सिंह उनके गर्नर, चालक समेत कई लोग घायल हो गए थे. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस दौरान हमलावर मौके से फरार हो गए थे. इस मामले में धनंजय सिंह ने नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था. पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इस मुकदमे को दर्ज किया था.

यह भी पढ़ें : वाराणसी: 24 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह कोर्ट में पेश हुए, अगली सुनवाई 11 मार्च को

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