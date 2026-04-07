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24 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह कोर्ट में हुए पेश; बोले- "न्याय की उम्मीद"

वाराणसी : जिले में करीब 24 साल पहले टकसाल सिनेमा के पास पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में मंगलवार को वह एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए. पूर्व सांसद धनंजय सिंह मंगलवार को यजुवेंद्र विक्रम सिंह कोर्ट में पेश हुए. कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी.









"24 साल बाद न्याय की उम्मीद" : उन्होंने कहा कि 24 वर्ष पुराना मामला है. सन् 2002 में 4 अक्टूबर को मेरे ऊपर हमला हुआ था. इस दौरान हमारे चार-पांच साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जानलेवा हमले में किसी को सिर पर गोली लगी थी, किसी की आंख चली गई और किसी को गले में गोली लगी, मेरी दाहिनी भुजा में गोली लगी. आज 24 साल बाद न्याय की उम्मीद जारी है.