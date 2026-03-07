वाराणसी: 24 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह कोर्ट में पेश हुए, अगली सुनवाई 11 मार्च को
धनंजय सिंह ने कोर्ट मे कहा, अभय सिंह पहले भी मुझे मारने की कोशिश कर चुका है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 9:03 PM IST
वाराणसी: 24 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में पूर्व सांसद धंनजय सिंह के खिलाफ ट्रायल तेज हो गया है. शनिवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह कोर्ट में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पेश हुए. पूर्व सांसद ने धारा 311 के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया, इसमें बचाव पक्ष के गवाहों और सबूतों पर कई सवाल उठाए.
उन्होंने विधायक अभय सिंह के गवाहों से फिर से जिरह करने की बात कही. वहीं कोर्ट में न्याय की गुहार लगाते हुए उन्होंने आज अपना पक्ष कोर्ट में रखा, कोर्ट ने धनंजय सिंह की एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया और अगली तारीख 11 मार्च को तय कर दी. इस तारीख पर कोर्ट की तरफ से एक गवाह को पेश किया जाएगा.
कोर्ट में सबसे पहले प्ली ऑफ एलीबाई से जुड़े गवाह तलब किए गए थे. विगत सप्ताह डॉ. अरविंद कुमार सिंह और फार्मासिस्ट सुभाकर यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे, उनसे जिरह की जा चुकी है. अब कोर्ट ने दूसरे गवाहों को तलब किया है.
धनंजय का कहना था कि घटना के समय आरोपी अभय सिंह (वर्तमान विधायक, गोसाईंगंज) फैजाबाद के एक सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहा था. उस समय इलाज कर करे डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने पूरे मामले की जानकारी दी. हालांकि अभियोजन ने साक्ष्यों पर कई सवाल उठाएं हैं.
आपको बतादें की, यह मामला 4 अक्टूबर 2002 का है, अपने साथियों के साथ सफारी गाड़ी से वाराणसी से जौनपुर जा रहे थे. उस समय जौनपुर की रारी सीट से निर्दलीय विधायक धनंजय पर कैंट थाना क्षेत्र के टकसाल सिनेमा हॉल के पास ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी. जिसमें उन्होंने अभय सिंह और उनके चार-पांच साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.
पुलिस इस मामले में संदीप सिंह, संजय रघुवंशी और विनोद सिंह सहित सत्येंद्र सिंह बबलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था. धनंजय सिंह ने अपने तहरीर में कहा कि अभय सिंह से छात्र राजनीति के दौरान से ही रंजिश है. वो पहले भी कई बार मुझे मारने की कोशिश कर चुका है. अभय सिंह का यूपी में आतंक है. धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि व्यापारियों से रंगदारी वसूलता है. भाड़े पर हत्या करता और करवाता है.
फिलहाल इस शूटआउट मामले में एक बार फिर से जिरह शुरू हुई है और आज कोर्ट में धनंजय सिंह पेश हुए थे, प्रकरण में माना जा रहा है कि जल्द जजमेंट भी आ सकता है. अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी का कहना है कि प्रकरण में धनंजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया था. उन्होंने अपनी बातें रखी है, कोर्ट उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर चुका है और फिर से गवाहों की जिरह शुरू हुई है. माना जा रहा है जिरह के बाद इस प्रकरण पर फैसला आ सकता है.
