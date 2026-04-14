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इतने में आदमी जी भी नहीं सकता... बृजभूषण सिंह नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन का किया समर्थन, बेटी के चुनाव लड़ने पर जानिए क्या कहा

बृजभूषण सिंह ने कहा, इनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है. यह सम्मानजनक मजदूरी नहीं है.

बृजभूषण सिंह नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन का किया समर्थन.
बृजभूषण सिंह नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन का किया समर्थन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 8:20 PM IST

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गोंडा : पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन का समर्थन किया है. उन्होंने कहा, मजदूरों की मजदूरी कम है. गांव छोड़कर जाने वाले मजदूरों का इतने पैसे में गुजारा नहीं हो पाता है. मजदूरों की मांग जायज है.

उन्होंने कहा, कमरा, भोजन और इलाज के लिए इतनी मजदूरी कम है. इनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है. यह सम्मानजनक मजदूरी नहीं है. इतने में आदमी जी भी नहीं सकता है.

बृजभूषण सिंह ने कहा, सम्मानजनक मजदूरी नहीं है. (Video Credit; ETV Bharat)

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, आज देश की नदियां गंदी हैं. नदियां में नहाने लायक नहीं है. पहले लोग तैराकी किया करते थे. गांव के लोग भी तैराकी करते थे. हमने भी तालाबों में ही तैरना सीखा है. नदियां इतनी गंदी है की अब तैरना संभव नहीं है, लेकिन तैराकी हमें संतुलन बनाना सिखाती है.

वहीं अपनी बेटी शालिनी सिंह के चुनाव लड़ने की बात को बृजभूषण शरण सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा की ये गलत है. मीडिया ही शालिनी को चुनाव लड़ने को लेकर अफवाह फैला रही है.

बृजभूषण शरण सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन किया और कहा की बंगाल चुनाव को लेकर अमित शाह हमेशा जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं. बंगाल में भाजपा की ही सरकार बनेगी.

मंगलवार को नंदनी नगर स्टेडियम में 14 दिवसीय व्यक्तित्व विकास एवं शारीरिक प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे थे. कार्यक्रम में अयोध्या के संत भी शामिल हुए.

व्यक्तित्व विकास के इस आवासीय शिवर में थारू समाज के लड़के और लड़कियों ने प्रतिभाग किया. वहीं समापन मौके पर कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए. कार्यक्रम में सांस्कृतिक एवं योग से जुड़ी प्रस्तुतिया हुईं.

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