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पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह बोले- राहुल के मंच से प्रधानमंत्री की मिमिक्री दुर्भाग्यपूर्ण

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह बोले- राहुल के मंच से प्रधानमंत्री की मिमिक्री दुर्भाग्यपूर्ण. ( ईटीवी भारत )

गोंडा में बृजभूषण ने मेडिकल कालेज का उद्घाटन किया. (ईटीवी भारत)

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आज एक निजी मेडिकल इंस्टीट्यूट का उदघाटन करने आए पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महंत राजकुमार दास का भव्य स्वागत किया गया.

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह बोले- राहुल के मंच से प्रधानमंत्री की मिमिक्री दुर्भाग्यपूर्ण.. (ईटीवी भारत)

इस अवसर पर महंत राजकुमार दास ने कहा कि यूजीसी को लेकर प्रदर्शन, यूपी में आने वाले चुनाव के देखते हुए किया जा रहा है. और ये सब विदेशी फंडिंग और विदेशी आकाओं के इशारे पर किया जा है.

गोंडा: गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि यूजीसी पर संघर्ष चल रहा है. वहीं, उन्होंने राहुल के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

बाबा रामदेव और पतंजलि फूड्स पर लगातार टिप्पणी कर रहे बृजभूषण ने मेडिकल कालेज के उद्घाटन समारोह के दौरान भी नकली तेल की चर्चा की.

बृजभूषण ने दीप प्रज्ज्वल करते समय कहा कि नकली तेल को लेकर जागरूक होने की ज़रूरत है.

वहीं पत्रकारों से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर के प्रदेश के चार भाग में बांटने वाले बयान पर कहा कि मैंने उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन इसको लेकर उनका क्या तर्क है और छोटे राज्य से क्या फायदा नुकसान है. इसको लेकर रिसर्च होगा इस पर तत्काल टिप्पणी नहीं की जा सकती.

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह और महंत राजकुमार दास. (ईटीवी भारत)

वहीं UPI को लेकर बोले कि सरकार इस पर विचार कर रही है. साथ ही राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की मिमिक्री पर बोले कि मैं तो राहुल के बारे में बोल चुका हूं, अब उनका दुर्भाग्य है, तो क्या क्या किया जाए. वहीं UGC विवाद पर बोले कि संघर्ष चल रहा है.

वहीं उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट समिति के सदस्य और श्री राम वल्लभाकुंज के महंत राजकुमार दास ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के सांस्कृतिक आतंकवाद वाले बयान पर टिप्पणी की. इस दौरान उन्होंने मुस्लिम और आतंकवाद पर भी बोला.

वहीं यूजीसी के सवाल पर कहा कि यूपी में आने वाले चुनाव के यह सब किया जा रहा है. और विदेशी फंडिंग और विदेशी आकाओं के इशारे पर किया जा रहा है.