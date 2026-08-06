अयोध्या पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह; एयरपोर्ट पर फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत, हनुमानगढ़ी में किये दर्शन
पहलवान घनश्याम ने कहा कि उन्हें विश्वास था कि सच्चाई सामने आएगी और बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 5:00 PM IST
अयोध्या/गोंडा : महिला पहलवानों के आरोपों से जुड़े मामले में न्यायालय से राहत मिलने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को अयोध्या पहुंचे. उनके आगमन पर समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. बड़ी संख्या में समर्थक अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे, जहां फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया.
एयरपोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह सैकड़ों वाहनों और हजारों समर्थकों के काफिले के साथ सीधे प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचे. यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं अपने गुरु भाई महंत ज्ञान दास से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया.
हनुमानगढ़ी में मौजूद कई साधु-संतों ने न्यायालय से मिली राहत पर बृजभूषण शरण सिंह को शुभकामनाएं दीं. इस दौरान उनके साथ किशोरावस्था से अखाड़े में कुश्ती लड़ने वाले कई पुराने पहलवान घनश्याम भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद को लेकर हुई राजनीति के कारण बृजभूषण शरण सिंह पर झूठे आरोप लगाए गए थे. उनका कहना था कि उन्हें पहले से विश्वास था कि न्यायिक प्रक्रिया में सच्चाई सामने आएगी और बृजभूषण सिंह को राहत मिलेगी.
बृजभूषण शरण सिंह के अयोध्या दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही. एयरपोर्ट से लेकर हनुमानगढ़ी तक पुलिस और प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे. पूरे मार्ग पर समर्थकों की भीड़ दिखाई दी और जगह-जगह उनका स्वागत किया गया. दर्शन-पूजन और संतों से मुलाकात के बाद उन्होंने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया. उनका यह दौरा न्यायालय से राहत मिलने के बाद पहली सार्वजनिक धार्मिक यात्रा माना जा रहा है, जिस पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों की भी नजर बनी हुई है.
गोंडा में पूर्व सांसद का जोरदार स्वागत : पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले से बरी होने के बाद गुरुवार को गोंडा पहुंचे. नंदिनी नगर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. अयोध्या में हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद बृजभूषण का काफिला नंदिनी नगर पहुंचा. समर्थकों ने स्टेडियम के पास और सड़क पर जमकर आतिशबाजी की. उन्होंने कहा कि मैं मजबूत था, लड़ गया. बहुत लोग टूट जाते हैं. मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पहले से अपने आप पर भरोसा था. मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है.
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