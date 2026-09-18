पतंजलि के 50 करोड़ मानहानि केस पर बाबा रामदेव पर गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह का पलटवार
गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने पतंजलि द्वारा 50 करोड़ मानहानि केस पर कहा कि बाबा रामदेव मिलावटखोरों के सम्राट हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 4:32 PM IST
गोंडा : गोंडा जिले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पतंजलि द्वारा 50 करोड़ रुपए मानहानि केस के बाद पलटवार किया है. उन्होंने बाबा रामदेव से सवाल किया है कि उनकी गाएं गायें कहाँ पली हुई हैं.
पूर्व सांसद ने जोर देकर कहा कि सबके पास मोबाइल है. कोई दिखा दे कि यह रामदेव जी की ये गायें हैं. रामदेव के स्टोर पर जाएए तो आपको 10-20, 50 किलो नहीं, टीन का टीन घी ले सकते हो. श्री सिंह ने कहा कि यह कनाडा का कचरा लाकर, रिफाइन करके और वह मिलाकर जो सिंगापुर वगैरह से लाकर बेच रहे हैं.
उन्होंने कहा कि "चर्चा, पर्चा, खर्चा राजनीति के लक्षण हैं. अब हम हमेशा चर्चा में रहते हैं. पहले कुछ प्रकरण में चर्चा में थे, अब बाबा जी की कृपा से फिर नकली घी के चर्चा में हैं. इसमें मेरा नुकसान कहां है? मैंने तो बोल रखा है, अदालत मुझे सजा करे, अदालत मुझे बंद करे, मैं जमानत नहीं कराऊंगा. जेल जाऊंगा, देश हित के लिए."
बताते चलें कि पतंजलि द्वारा 50 करोड़ मानहानि केस करने के बाद मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट केस आज सुनवाई होनी है. मीडिया से बात करते हुए एक फिर बृजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव पर हल्ला बोलते हुए कहा कि रामदेव जी कि गाएं कहां हैं. दिखा दें, कितना आसान है. यह और क्योंकि सवाल 10-20 किलो या 50 किलो का नहीं है. किसी भी स्टोर पर चले जाओ, आप उनके, तो 100 टीन लेना चाहो तो 100 टीन ले लो, 50 टीन लेना चाहो तो 50 टीन ले लो.
उन्होंने कहा कि यह कनाडा का कचरा लाकर, जो रिफाइन करके और वह मिलाकर जो सिंगापुर वगैरह से लाकर बेच रहे हैं, कौन नहीं जानता है. हम तो कोई ऐसा काम किए नहीं कि चर्चा में रहें. अब रहा चर्चा का सवाल, तो चर्चा, पर्चा, खर्चा राजनीति के लक्षण हैं. अब हम हमेशा चर्चा में रहते हैं. पहले कुछ प्रकरण में चर्चा में थे, अब बाबा जी की कृपा से फिर नकली घी के चर्चा में हैं. इसमें मेरा नुकसान कहां है?
उन्होंने कहा कि "मैंने तो बोल रखा है, अदालत मुझे सजा करे, अदालत मुझे बंद करे, मैं जमानत नहीं कराऊंगा. जेल जाऊंगा, देश हित के लिए. कम से कम इसी बहाने देश के अंदर जागरूकता फैलेगी. गांव-गांव, शहर-शहर जो नकली मिठाई, नकली मावा, नकली खोवा, नकली दही सब बिक रहा है, नकली तेल. इस पर जागरूकता तो फैलनी चाहिए. तो हो सकता है, हम जेल चले जाएं तो जनता में इसकी लहर पैदा हो जाए, लोग पिटाई करें, जो-जो नकली सामान बेच रहे हैं."
उन्होंने कहा देखिए, जहाँ के रहने वाले हैं, वहीं बगल में पिथौरागढ़ में 2022 के ही केस में इनको जुर्माना लग चुका है. दुनिया के कई देशों में इनके कई प्रोडक्ट्स बंद हो चुके हैं. इनका शहद बंद हो गया. इनका घी बंद हो गया. इनकी दवाई बंद हो गई, अब चड्डी बची है केवल, और सब बंद हो गया है.
वह तो कह रहे हैं कि घी आपके यहाँ भी बनता है, तो उनके और आपके में क्या अंतर है. अरे, हमारे यहाँ इतना नहीं बनता है. हमारे यहाँ 100-50 गाय पाले हैं.
मिलावटखोरों की लहर है
वहीं बृजभूषण सिंह ने कहा मिलावट खोरी करने वाले इनके अलावा भी बहुत लोग हैं. इनके अलावा भी बहुत यह तो 'सम्राट' हैं. सम्राट अब सम्राट के नीचे राजा भी होते हैं, कुछ प्रजा भी होती है, तो राजा, प्रजा, जागीरदार सब लग गए हैं, अब अब बहुत हो गए हैं. लेकिन नकली खाद्य पदार्थ के यह 'सम्राट' हैं. और यह 'स्वदेशी' से शुरू हुए थे.
नकली खाद्य पदार्थों पर सरकारों को गंभीर होना होगा
वहीं ऐसे सम्राटों पर किस तरह की कार्यवाही की जानी चाहिए, के सवाल पर कहा कि अब यह सरकार का विषय है. सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए. इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए. इन्हीं का नहीं, नकली खाद्य पदार्थ के विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए.