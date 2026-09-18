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पतंजलि के 50 करोड़ मानहानि केस पर बाबा रामदेव पर गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह का पलटवार

गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह, बाबा रामदेव पर प्रहार करते हुए. ( ईटीवी भारत )

गोंडा : गोंडा जिले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पतंजलि द्वारा 50 करोड़ रुपए मानहानि केस के बाद पलटवार किया है. उन्होंने बाबा रामदेव से सवाल किया है कि उनकी गाएं गायें कहाँ पली हुई हैं. पूर्व सांसद ने जोर देकर कहा कि सबके पास मोबाइल है. कोई दिखा दे कि यह रामदेव जी की ये गायें हैं. रामदेव के स्टोर पर जाएए तो आपको 10-20, 50 किलो नहीं, टीन का टीन घी ले सकते हो. श्री सिंह ने कहा कि यह कनाडा का कचरा लाकर, रिफाइन करके और वह मिलाकर जो सिंगापुर वगैरह से लाकर बेच रहे हैं. उन्होंने कहा कि "चर्चा, पर्चा, खर्चा राजनीति के लक्षण हैं. अब हम हमेशा चर्चा में रहते हैं. पहले कुछ प्रकरण में चर्चा में थे, अब बाबा जी की कृपा से फिर नकली घी के चर्चा में हैं. इसमें मेरा नुकसान कहां है? मैंने तो बोल रखा है, अदालत मुझे सजा करे, अदालत मुझे बंद करे, मैं जमानत नहीं कराऊंगा. जेल जाऊंगा, देश हित के लिए." पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह पतंजलि के 50 करोड़ के मानहानि केस पर अपना नजरिया रखते हुए. (ईटीवी भारत) बताते चलें कि पतंजलि द्वारा 50 करोड़ मानहानि केस करने के बाद मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट केस आज सुनवाई होनी है. मीडिया से बात करते हुए एक फिर बृजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव पर हल्ला बोलते हुए कहा कि रामदेव जी कि गाएं कहां हैं. दिखा दें, कितना आसान है. यह और क्योंकि सवाल 10-20 किलो या 50 किलो का नहीं है. किसी भी स्टोर पर चले जाओ, आप उनके, तो 100 टीन लेना चाहो तो 100 टीन ले लो, 50 टीन लेना चाहो तो 50 टीन ले लो. उन्होंने कहा कि यह कनाडा का कचरा लाकर, जो रिफाइन करके और वह मिलाकर जो सिंगापुर वगैरह से लाकर बेच रहे हैं, कौन नहीं जानता है. हम तो कोई ऐसा काम किए नहीं कि चर्चा में रहें. अब रहा चर्चा का सवाल, तो चर्चा, पर्चा, खर्चा राजनीति के लक्षण हैं. अब हम हमेशा चर्चा में रहते हैं. पहले कुछ प्रकरण में चर्चा में थे, अब बाबा जी की कृपा से फिर नकली घी के चर्चा में हैं. इसमें मेरा नुकसान कहां है?