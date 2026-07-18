हनुमानगढ़ी में नमाज के दावों को पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने किया खारिज, राम मंदिर विवाद पर मोदी-योगी का किया खुलकर बचाव
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के चंदा चोरी वाले बयान पर बृजभूषण का पलटवार, हनुमानगढ़ी पर बड़ा खुलासा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 9:24 AM IST
गोंडा: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर नमाज विवाद पर बड़ा बयान दिया है. इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को भी बड़ी नसीहत दी है. गबन मामले में पूर्व सांसद ने पीएम मोदी और सीएम योगी का खुलकर बचाव किया.
हनुमानगढ़ी में नमाज का दावा खारिज!: हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने के दावे को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि, इस दावे में कोई दम नहीं है. पूर्व सांसद ने एक और दावा करते हुए कहा कि, मंदिर का निर्माण एक मुस्लिम ने कराया था.
हनुमानगढ़ी पर कभी नमाज पढ़ी गई, यह बात गलत है. जो लोग नमाज की बात उठाते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि, इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था. जिसने निर्माण कराया हनुमानगढ़ी पर आज भी पत्थर लगा हुआ है. बाराबंकी के मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने इसका निर्माण कराया था.- बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व सांसद
शंकराचार्य को जवाब: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी जवाब दिया. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से राम मंदिर चंदा विवाद में पीएम मोदी और योगी पर लगाए गए आरोपों को उन्होंने गलत बताया. शंकराचार्य ने कहा था कि, चंदा चोरी के डायरेक्टर मोदी हैं. उनके इस बयान पर पूर्व सांसद ने कहा कि, इस चोरी से मोदी और योगी का कोई संबंध नहीं है.
प्रतिभावान बच्चों का सम्मान: दरअसल पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में एक प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए. नवाबगंज क्षेत्र के नंदिनी नगर महाविद्यालय के प्रांगण में मेधावियों का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था.
इस सम्मान समारोह में जिले के मनकापुर, नवाबगंज, छपिया और वजीरगंज ब्लॉक के मेधावी छात्र- छात्राओं को सम्मानित किया गया. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ही इसका आयोजन किया था.
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