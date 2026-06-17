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गोंडा: पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह व विधायक प्रतीक भूषण सिंह को मिली जान से मारने की धमकी

'तुम्हें और तुम्हारे पिता दोनों को जान से मारने का इंतजाम हो चुका है. खुद को बचा सकते हो तो बचा लो'.

बृजभूषण सिंह को जान से मारने की धमकी
बृजभूषण सिंह को जान से मारने की धमकी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 6:22 PM IST

2 Min Read
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गोंडा: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है. प्रतीक भूषण के मोबाइल पर बीते रोज एक अज्ञात नंबर से कॉल आई. कॉल रिसीव करते ही युवक ने कहा, तुम्हें और तुम्हारे पिता को जान से मारने का इंतजाम हो चुका है. खुद को बचा सकते हो तो बचा लो.

आनंद कुमार राय सीओ सिटी गोंडा (Video Credit; ETV Bharat)

मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह ने नगर कोतवाली में शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस से कार्यवाई की मांग की, जिसके बाद, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही में जुट गई.

थाना कोतवाली नगर की टीम ने सर्विलांस की मदद से उक्त फ़ोन नंबर की जब जानकारी प्राप्त की, तो अभियुक्त की पहचान संदीप शर्मा पुत्र दयाराम शर्मा थाना मांडावर, जिला अलवर, राजस्थान का पाया गया.

इसके बाद, थाना कोतवाली नगर की टीम दिनांक 16 जून को जिला अलवर राजस्थान पहुंची और मामले की जांच की तो अभियुक्त मानसिक रूप से विक्षिप्त निकला, जिसका इलाज एसएमएस हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज जयपुर में चल रहा है. इस बात की पुष्टि थाना स्थानीय मांडावर से भी हुई.

अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी इंटरनेट और फोन के माध्यम से विभिन्न जनप्रतिनिधियों धमकी देने का मामला सामने आया. इस संबंध में स्थानीय थाना पर कई बार विभिन्न जगहों की पुलिस जांच के लिए पहुंच चुकी है.

थाना कोतवाली द्वारा परिजनों को मामले से अवगत कराया गया और कहा गया कि उसका समुचित इलाज कराएं, तथा उसको मोबाइल फ़ोन ना दें. अभियुक्त के मोबाइल की गहनता से जांच की जा रही है तथा प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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