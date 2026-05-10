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फिर गरजे बृजभूषण शरण सिंह- 'दबदबा था, दबदबा बना रहेगा', जानें क्या हैं इसके मायने

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सवर्ण समाज की भी भूमिका को भी समझना होगा.

फिर गरजे बृजभूषण शरण सिंह.
फिर गरजे बृजभूषण शरण सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 9:19 AM IST

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अयोध्या: बंगाल चुनाव परिणाम के बाद यूपी विधानसभा चुनाव-2027 की सुगबुगाहट तेज हो गई है. इसी बीच बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि- 'दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा'. अयोध्या में उन्होंने सवर्ण समाज की एकजुटता को लेकर भी अपनी बात रखी.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सवर्ण समाज की भी भूमिका को भी समझना होगा. कहा कि हमारे सवर्ण समाज का दबदबा सतयुग में भी था. त्रेतायुग में भी था, द्वापर युग में भी था और कलयुग में भी है.

बिना हमारे किसी का काम नहीं चल सकता है. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने बिहार में बोल दिया था कि मेरे बिना काम चल रहा है तो 2027 में बता देना, 2029 में बता देना.

बृजभूषण शरण सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि हमारे समाज के योगदान के बारे में जानना है, तो हर ब्लॉक पर एक शिलापट्ट लगा है, उसे देखना चाहिए. सवर्ण समाज ने अपने खून से इस देश को सींचा है. हम लोग जागरूक थे.

हमारे ऊपर ऋषि मुनियों का आशीर्वाद रहता था. समय-समय पर कभी विश्वामित्र के रूप में तो कभी गुरु वशिष्ट के रूप में तो कभी परशुराम, द्रोणाचार्य रूप में नेतृत्व करते थे. सही मार्ग में ले जाने का कार्य करते थे.

हम लोगों से चूक कहा हो गईं? जब सब कुछ भुलाकर एक गीत लिख दिया गया कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. इसके बावजूद परिस्थितियों बदलीं, देश आजाद हुआ.

हमारी भूमिका कुछ और थी. अपने और सवर्ण समाज पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए?इस पर सोचने का वक्त आ गया है.

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