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उन्नाव पहुंचे पू्र्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह; बोले- "CEC इस्तीफा लेने के लिये 2029 में जनता के पास जाना पड़ेगा"

उन्नाव पहुंचे पू्र्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ( Photo credit: ETV Bharat )

उन्नाव : पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार दोपहर आदि शक्ति पीठ मां पूर्वी देवी मंदिर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी. मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को इस्तीफा चाहिए तो जनता के पास जाना पड़ेगा 2029 में और चुनाव जीतना पड़ेगा. चुनाव जीतकर आइये, नया कानून बनाइये.

उन्नाव पहुंचे पू्र्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Video credit: ETV Bharat)



पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन बाद में इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई. ज्ञानेश कुमार इसी प्रक्रिया के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं. उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष को उनका इस्तीफा चाहिए तो उसे जनता के बीच जाना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए और फिर नया कानून बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए.