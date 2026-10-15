उन्नाव पहुंचे पू्र्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह; बोले- "CEC इस्तीफा लेने के लिये 2029 में जनता के पास जाना पड़ेगा"
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार दोपहर आदि शक्ति पीठ मां पूर्वी देवी मंदिर पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 6:43 PM IST
उन्नाव : पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार दोपहर आदि शक्ति पीठ मां पूर्वी देवी मंदिर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी. मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को इस्तीफा चाहिए तो जनता के पास जाना पड़ेगा 2029 में और चुनाव जीतना पड़ेगा. चुनाव जीतकर आइये, नया कानून बनाइये.
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन बाद में इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई. ज्ञानेश कुमार इसी प्रक्रिया के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं. उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष को उनका इस्तीफा चाहिए तो उसे जनता के बीच जाना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए और फिर नया कानून बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए.
16 अक्टूबर को प्रस्तावित यात्रा और मौजूदा राजनीतिक आंदोलनों को लेकर भी बृजभूषण शरण सिंह ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन "मस्क" के इशारे पर हो रहा है. हालांकि, इस दावे के समर्थन में उन्होंने क्या आधार दिया, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं है. उन्होंने धमकाने के नाम पर मार्च निकाले जाने का भी आरोप लगाया.
पूर्व सांसद ने अपने दौरे को पूर्वजों की जन्मभूमि और धार्मिक आस्था से जुड़ा बताया. उनके मुताबिक, उन्नाव से उनका रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि परिवार के इतिहास और पुरखों की स्मृतियों से जुड़ा है. उन्होंने पूर्वजों के गांव और वहां के लोगों से स्थायी संबंध स्थापित करने की इच्छा भी जताई.
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