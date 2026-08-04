कोर्ट से बरी होने के बाद वृंदावन पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह, गुरु का आशीर्वाद लेकर बोले- समय बहुत बलवान है
वृंदावन में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कृष्ण की इस पवित्र धरती पर मैं केवल राधे-राधे ही बोलूंगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 6:20 PM IST
मथुरा : महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह वृंदावन पहुंचे. वहां उन्होंने वाराह घाट स्थित संत रितेश्वर महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया. इसके बाद दोनों के बीच एक बंद कमरे में बातचीत हुई. इस मौके पर पूर्व सांसद ने कहा कि मैं निर्दोष था, समय बहुत बलवान है. आज बरी होने के बाद मैं सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेने यहां पहुंचा हूं.
संत रितेश्वर महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि समय बहुत बलवान है. न्यायपालिका ने मेरे ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज करते हुए 3 अगस्त को फैसला सुनाया. उसके बाद मैंने सोचा था कि अपने घर जाने से पहले मैं गुरु सद्गुरु रितेश्वर महाराज का आशीर्वाद लेने जाऊंगा. इसीलिए मैं आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन पहुंचा हूं. वहीं, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सवाल पूछने पर पूर्व सांसद ने कहा कि आज इधर-उधर के प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा, केवल खुद से जुड़े सवालों पर ही बात करूंगा.
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने सबसे पहले गुरु रितेश्वर महाराज के दर्शन नागपुर में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किया था. अब न्यायपालिका ने मेरे ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर मुझे ससम्मान बरी किया है. उसके बाद यह मेरा पहला कार्यक्रम है. मैंने तय किया था कि जब मुझे न्याय मिलेगा, तो मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेने जाऊंगा. अब गुरु के दर्शन के बाद सीधे अपने घर के लिए रवाना होऊंगा.
वहीं, आरोपों के संबंध में कहा कि किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, यह उनका अधिकार था, लेकिन इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा. भगवान ने जो कुछ भी रचा होगा, वह समय आने पर सबके सामने आ जाएगा. फिलहाल, कृष्ण की इस पवित्र धरती पर मैं केवल राधे-राधे ही बोलूंगा.
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