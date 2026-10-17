अब कांग्रेस का होने वाला है नाश, भारत को अस्थिर करने के लिए आंदोलन: बृजभूषण शरण सिंह
दिनकर की कविता सुनाते हुए बोले-जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 3:58 PM IST
गोंडा: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे. इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत की. कांग्रेस आंदोलन और नेहा बोरा की भूमिका पर टिप्पणी की. दिनकर की कविता सुनाते हुए कहा- जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है. अब कांग्रेस का नाश होने वाला है. इस आंदोलन में वामपंथी, नेहा, काकरोच सब पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा की मोदी जी का कोई भाग्य हो जाएगा.
पंजाब में नशाखोरी और हत्या पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि सरकार के संरक्षण में नशाखोरी का कारोबार चल रहा है. पंजाब में आज नशाखोरी बहुत बड़ा कारोबार है और यह सरकार के संरक्षण में फलफूल रहा है. आगे कहा कि पंजाब पर पूरा देश गर्व करता है. मैं आम आदमी पार्टी सरकार के इस कृत्य की निंदा करता हूं. पंजाब वीरों की भूमि है. पंजाब जलियावाला बाग़ कांड और भगत सिंह, उधम सिंह का साक्षी है.
वहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने गुरुओं और देश भक्तों की भूमि को नशाभूमि बना दिया है. भारत के गृह मंत्री ने पंजाब को नशामुक्त करने का अभियान चलाया है. गृह मंत्री किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं. वहीं एलन मस्क पर ओवैसी की टिप्पणी पर बृजभूषण ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह स्वयं का आंदोलन नहीं है. यह महंगाई और बेराजगारी के लिए आंदोलन नहीं है. किसानों और शिक्षा के लिए नहीं, भारत को अस्थिर करने के लिए आंदोलन हो रहा है.
भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगाने के यह आंदोलन चलाया जा रहा है. इन लोगों का आंदोलन हमेशा छुट्टी के दिन ही होता है. मैंने पहले ही कहा था कि इसमें किसी विदेशी का हाथ है. भारत के संविधान को मानने वाला इसकी निंदा ही करेगा. वहीं कहा कि अब तक किसी आंदोलन में न्यायपालिका को निशाना नहीं बनाया गया है. इमरजेंसी और जय प्रकाश आंदोलन में भी लोग जेल गए, लेकिन किसी ने न्यायलय पर निशाना नहीं साधा. अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध रहा है.
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