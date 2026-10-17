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अब कांग्रेस का होने वाला है नाश, भारत को अस्थिर करने के लिए आंदोलन: बृजभूषण शरण सिंह

गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोंडा: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे. इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत की. कांग्रेस आंदोलन और नेहा बोरा की भूमिका पर टिप्पणी की. दिनकर की कविता सुनाते हुए कहा- जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है. अब कांग्रेस का नाश होने वाला है. इस आंदोलन में वामपंथी, नेहा, काकरोच सब पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा की मोदी जी का कोई भाग्य हो जाएगा.

गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह (Video Credit; ETV Bharat) पंजाब में नशाखोरी और हत्या पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि सरकार के संरक्षण में नशाखोरी का कारोबार चल रहा है. पंजाब में आज नशाखोरी बहुत बड़ा कारोबार है और यह सरकार के संरक्षण में फलफूल रहा है. आगे कहा कि पंजाब पर पूरा देश गर्व करता है. मैं आम आदमी पार्टी सरकार के इस कृत्य की निंदा करता हूं. पंजाब वीरों की भूमि है. पंजाब जलियावाला बाग़ कांड और भगत सिंह, उधम सिंह का साक्षी है.