गोंडा में बृजभूषण सिंह ने फिर दोहराया- दबदबा रहेगा; अखिलेश यादव को दे डाली यह सलाह
जयप्रभा ग्राम में आयोजित राजन जी महाराज के 9 दिवसीय श्रीराम कथा महोत्सव में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 7:03 AM IST
गोंडा: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि गोंडा और देवीपाटन मंडल का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा. गोंडा में चल रही श्रीराम कथा के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि ओवैसी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन बेमेल है. यह लोग मोदीजी को नहीं हरा पाएंगे. वहीं, इशारों-इशारों में अखिलेश यादव को भी अयोध्या के साधु-संतों से माफी मांगने की सलाह दे डाली.
गोंडा के जयप्रभा ग्राम में आयोजित राजन जी महाराज के 9 दिवसीय श्रीराम कथा महोत्सव में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे. वह महंत आलोक दास के निमंत्रण पर कथा में शामिल हुए. कथा सुनी और राजन महाराज का आशीर्वाद लिया. मंच पर भी उनका दबदबा दिखा. राजनजी महाराज ने कहा कि गोंडा का दबदबा है.
कथा के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दबदबा का मतलब मतलब प्रभाव है. गोंडा का दबदबा चारों युगों मे था है और रहेगा. दबदबा कोई गाली नहीं है. पूरे देश में देवी पाटन मंडल का प्रभाव रहा है. उन्होंने कहा कि मोदी को हटाने का बहुत प्रयास हुआ है, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिलेगी.
चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के तीसरे मोर्चे पर कहा कि यह बेमेल गठबंधन मोदी को नहीं हटा पाएगा. अखिलेश यादव पीडीए में डी को डेवलप्ड दलित बताने पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा अखिलेश यादव पीडीए की परिभाषा समय-समय पर बदलते रहते हैं.
📍 गोंडा – श्रीरामचरितमानस कथा महोत्सव 🙏 🚩 ॥ श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 🚩 आज जय प्रभा ग्राम, महाराजगंज में मंहत श्री आलोक दास जी महाराज द्वारा आयोजित श्रीरामचरितमानस कथा महोत्सव के छठे दिन में सम्मिलित होकर परम पूज्य श्री राजन जी महाराज के श्रीमुख से रामकथा का श्रवण किया तथा पूज्य श्री राजकुमार दास जी सहित संतजनों का सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त किया ! जय श्रीराम 🚩🙏..!!— BrijBhushan Sharan Singh (@b_bhushansharan) November 22, 2026
उन्होंने कहा कि अयोध्या के साधु संत अगर अखिलेश यादव से माफी मांगने की बात कह रहे हैं, तो उन्हें मांग लेनी चाहिए. इसमें क्या बुराई है. अयोध्या हमेशा हमारे साथ है. बचपन से मैं अयोध्या के साथ हूं.
अटल बिहारी वाजपेयी पर बोले कि देवी पाटन मंडल में तमाम विभूतियां पैदा हुई हैं. हमने सबका नाम लिया, इसलिए अटलजी का भी नाम लिया. यहां तमाम ऋषि-मुनि और विभूतियों ने जन्म लिया है.
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