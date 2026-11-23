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गोंडा में बृजभूषण सिंह ने फिर दोहराया- दबदबा रहेगा; अखिलेश यादव को दे डाली यह सलाह

श्रीराम कथा में पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोंडा: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि गोंडा और देवीपाटन मंडल का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा. गोंडा में चल रही श्रीराम कथा के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि ओवैसी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन बेमेल है. यह लोग मोदीजी को नहीं हरा पाएंगे. वहीं, इशारों-इशारों में अखिलेश यादव को भी अयोध्या के साधु-संतों से माफी मांगने की सलाह दे डाली.

गोंडा के जयप्रभा ग्राम में आयोजित राजन जी महाराज के 9 दिवसीय श्रीराम कथा महोत्सव में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे. वह महंत आलोक दास के निमंत्रण पर कथा में शामिल हुए. कथा सुनी और राजन महाराज का आशीर्वाद लिया. मंच पर भी उनका दबदबा दिखा. राजनजी महाराज ने कहा कि गोंडा का दबदबा है.