बागपत में पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह बोले- "कांग्रेस मेरे बाबा की पार्टी है, ...लेकिन दुख होता है"
बागपत में रविवार को क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन का आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 5:25 PM IST
बागपत : पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह रविवार को बागपत में आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर जमकर निशाना साधा. अपने चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने विपक्षी नेताओं और विभिन्न मुद्दों पर तीखी टिप्पणियां की.
सीजेपी के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को बरगलाकर आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है. उन्होंने आंदोलन के लिए विदेश से फंडिंग होने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने भी समझाने का प्रयास किया कि दीपावली का त्योहार है और यह व्यापार का महत्वपूर्ण समय है, इसलिए आंदोलन नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवा नेता सही ढंग से विपक्ष की भूमिका निभाते दो देश और अच्छा प्रगति करता. उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र है. लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की भी कल्पना की गई है और सशक्त विपक्ष की भी कल्पना की गई है. उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है क्योंकि मेरे बाबा वर्ष 1952 में कांग्रेस से विधायक रहे थे. दो साल बाद उनका निधन हो गया. कांग्रेस उनके बाबा की पार्टी रही है, लेकिन आज पार्टी की स्थिति देखकर दुख होता है.
यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने दो टूक कहा कि यूजीसी न था, न है और न ही आएगा. उन्होंने कहा कि हम जो बोलते हैं, सोच-समझकर बोलते हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों को पीटा जाता है. ऐसे मामलों में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा. दबदबा बनाने के लिए सुबह 4:00 बजे उठना पड़ता है. उन्होंने कहा कि मैं गायों को गुड़ भी खिलाता हूं, भैंसों को चारा भी खिलाता हूं और खेती भी करता हूं, इसलिए काम करने से पीछे मत हटो. सम्मेलन में उनके इन बयानों पर चर्चा होती रही.
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