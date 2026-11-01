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बागपत में पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह बोले- "कांग्रेस मेरे बाबा की पार्टी है, ...लेकिन दुख होता है"

बागपत पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ( Photo credit: ETV Bharat )

बागपत : पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह रविवार को बागपत में आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर जमकर निशाना साधा. अपने चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने विपक्षी नेताओं और विभिन्न मुद्दों पर तीखी टिप्पणियां की.

बागपत में पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान (Video credit: ETV Bharat) सीजेपी के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को बरगलाकर आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है. उन्होंने आंदोलन के लिए विदेश से फंडिंग होने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने भी समझाने का प्रयास किया कि दीपावली का त्योहार है और यह व्यापार का महत्वपूर्ण समय है, इसलिए आंदोलन नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी.