सड़क हादसे में घायल लोगों की पूर्व सांसद ने बचाई जान, अपनी गाड़ी में पहुंचाया अस्पताल
सड़क किनारे खड़े ट्रक में एक तेज रफ्तार टेंपो ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर. घटना में 2 महिला समेत 4 घायल. पढ़ें पूरी खबर..
Published : April 22, 2026 at 3:59 PM IST
जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सड़क दुर्घटना में घायल 4 लोगों की जान बचाई. दरअसल जिले के काको रोड स्थित निजामुद्दीनपुर-अलगना पुल के पास मंगलवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ था. जिसमें घायल हुए लोगों को उन्होंने अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया.
दो महिलाओं समेत चार घायल: बताया जा रहा है कि निजामुद्दीनपुर-अलगना पुल के पास मंगलवार रात सड़क किनारे खड़े ट्रक में एक तेज रफ्तार टेंपो ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दो महिलाओं समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसी दौरान पूर्व सांसद उसी रास्ते से गुजर रहे थे.
पूर्व सांसद ने कराया भर्ती: मिली जानकारी के मुताबिक जहानाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे यहां के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने जख्मी हालत में कराह रखे लोगों को देखा. इसके बाद उन्होंने सभी को अपने वाहन से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया.
दर्द से कराह रहे थे लोग: सांसद ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने पर हमने देखा कि सभी खून से लथपथ और दर्द से कराह रहे थे.हादसे का कारण क्या है ये तो नहीं समझ आ रहा है लेकिन टेंपो वाले ने पीछे से आकर खड़ी ट्रक में टक्कर मारी है. भगवान का शुक्र है कि लोग जिंदा है. डॉक्टरों के इलाज से अब लाइफ थ्रेट नहीं है लेकिन सीरीयस इंज्यूरी है.
"ट्रक वाले का दोष नहीं है लेकिन वो भी भाग गया है. ऐसे मौके पर कोई रुकता नहीं है. हम भी एक फंक्शन से आ रहे थे तब इन लोगों को देखकर सोचा कि सबको पहले मेडिकल ऐड मिल जाए फिर घर जाएंगे."- अरुण कुमार, पूर्व सांसद,जहानाबाद
खतरे से बाहर हैं सभी:घायलों में नवादा निवासी गौतम कुमार, जहानाबाद निजामुद्दीनपुर की पिंकी कुमारी, पटना की पूजा कुमारी एवं अलगाना गांव के निवासी भुवनेश्वर बिंद शामिल हैं.घटना के बाद सभी घायलों का इलाज किया गया. हालांकि सभी की जान खतरे से बाहर है, पर सभी गंभीर रूप से घायल है.
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