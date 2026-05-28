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JDU छोड़ आनंद मोहन बनाएंगे अपनी अलग पार्टी? पूर्व सांसद ने कर दिया क्लियर

पटना: सम्राट सरकार ने पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को उपमंत्री का दर्जा दिया, लेकिन अभी भी उनकी नाराजगी दूर नहीं हो सकी है. मीडिया से बात करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि मैं तौलकर, सोचसमझकर कहता हूं. जो कहता हूं उस बयान पर कायम रहता हूं.

हर भौंकने वाले पर नहीं देते जवाब- आनंद मोहन: थैली वाले बयान पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि हर भौंकने वाले पर आनंद मोहन जवाब नहीं देते हैं. दरअसल बीते दिनों आनंद मोहन ने जेडीयू के कुछ शीर्ष नेताओं और मंत्रियों पर निशाना साधते हुए थैली (रिश्वत) वाली राजनीती करने का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया था कि पार्टी में पद और मंत्री पद उन्हीं लोगों को मिलते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व तक थैली पहुंचाते हैं.

आनंद मोहन का बड़ा बयान (ETV Bharat)

"जो मैं कहूं उसको चलाइये. कट करके चला रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं. बातों को डायवर्ट करने की कोशिश हो रही है, उससे मीडियाकर्मयों को बचना चाहिए. प्रेस लोकतंत्र में एक जिम्मेवार स्तंभ है. जो बुनियादी सवाल होते हैं उसका जवाब होना चाहिए न कि उसको काट छांटकर डायवर्ट करके उसको फैलाया जाए."- आनंद मोहन, पूर्व सांसद

बेटे को उपमंत्री का दर्जा देने पर क्या बोले?: बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाने से आनंद मोहन की नाराजगी की अटकलें लगायी जा रही हैं. वहीं अब चेतन आनंद को उपमंत्री का दर्जा दिया गया है. इसपर आनंद मोहन ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि उपमुख्यमंत्री चुपमुख्यमंत्री होता है. उपमंत्री क्या होता है?

क्या नई पार्टी बनाने जा रहे हैं?: जब आनंद मोहन से पूछा गया कि क्या वह नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने इस सवाल का सीधे-सीधे जवाब नहीं दिया और शायराना अंदाज में कहा कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां..हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है.