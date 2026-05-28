JDU छोड़ आनंद मोहन बनाएंगे अपनी अलग पार्टी? पूर्व सांसद ने कर दिया क्लियर
जदयू से नाराज चल रहे पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन क्या नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, इसका उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब दिया.
Published : May 28, 2026 at 2:51 PM IST
पटना: सम्राट सरकार ने पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को उपमंत्री का दर्जा दिया, लेकिन अभी भी उनकी नाराजगी दूर नहीं हो सकी है. मीडिया से बात करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि मैं तौलकर, सोचसमझकर कहता हूं. जो कहता हूं उस बयान पर कायम रहता हूं.
हर भौंकने वाले पर नहीं देते जवाब- आनंद मोहन: थैली वाले बयान पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि हर भौंकने वाले पर आनंद मोहन जवाब नहीं देते हैं. दरअसल बीते दिनों आनंद मोहन ने जेडीयू के कुछ शीर्ष नेताओं और मंत्रियों पर निशाना साधते हुए थैली (रिश्वत) वाली राजनीती करने का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया था कि पार्टी में पद और मंत्री पद उन्हीं लोगों को मिलते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व तक थैली पहुंचाते हैं.
"जो मैं कहूं उसको चलाइये. कट करके चला रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं. बातों को डायवर्ट करने की कोशिश हो रही है, उससे मीडियाकर्मयों को बचना चाहिए. प्रेस लोकतंत्र में एक जिम्मेवार स्तंभ है. जो बुनियादी सवाल होते हैं उसका जवाब होना चाहिए न कि उसको काट छांटकर डायवर्ट करके उसको फैलाया जाए."- आनंद मोहन, पूर्व सांसद
बेटे को उपमंत्री का दर्जा देने पर क्या बोले?: बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाने से आनंद मोहन की नाराजगी की अटकलें लगायी जा रही हैं. वहीं अब चेतन आनंद को उपमंत्री का दर्जा दिया गया है. इसपर आनंद मोहन ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि उपमुख्यमंत्री चुपमुख्यमंत्री होता है. उपमंत्री क्या होता है?
क्या नई पार्टी बनाने जा रहे हैं?: जब आनंद मोहन से पूछा गया कि क्या वह नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने इस सवाल का सीधे-सीधे जवाब नहीं दिया और शायराना अंदाज में कहा कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां..हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है.
क्या जदयू छोड़ेंगे?: इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिसको छोड़ना है वो छोड़ें. जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार की जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया, वे लोग जदयू छोड़ें. बिहार पीपुल्स पार्टी और समता पार्टी के विलय के बाद जदयू बनी. बिहार में जो एडीए बना और जो संपूर्ण देश में एनडीए की नींव पड़ी, वैशाली की जीत के बाद आनंद मोहन के अथक परिश्रम से बना था. जिसको भागना है वो भागे.
जदयू को कौन समाप्त कर रहा है?: इस सवाल का जवाब देते हुए आनंद मोहन ने कहा कि आपलोगों से बेहतर इसे कौन जानता है. सब लोग जानते हैं वे कौन लोग हैं. पहले उनलोगों को टिकट दिया गया और फिर पार्टी का मेंबर बनाया गया. ऐसे बायस्ड लोग जदयू में हैं. कहा जा रहा है कि आनंद मोहन ललन सिंह और संजय झा से नाराज चल रहे हैं और उनपर निशाना साधते रहते हैं.
कौन हैं आनंद मोहन?: आनंद मोहन पूर्व सांसद रह चुके हैं और बिहार के बाहुबली नेता हैं. 1994 में गोपालगंज के डीएम कृष्णय्या हत्याकांड में इनको दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा हुई थी. आनंद मोहन राजपूत जाति से आते हैं और बिहार के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र में उनका गहरा प्रभाव है. 2023 में इनकी रिहाई हुई थी. अभी कुछ दिनों से जेडीयू से नाराज चल रहे हैं. उनकी पत्नी लवली आनंद जेडीयू की सांसद और बेटे चेतन आनंद जेडीयू से ही विधायक हैं.
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