अनंत-नीरज MLC चुनाव प्रचार विवाद में एक और बाहुबली की एंट्री, जानें आनंद मोहन ने क्या कहा?
पटना स्नातक सीट पर अनंत सिंह और नीरज कुमार में विवाद के बीच अब एक और बाहुबली की एंट्री हो चुकी है. रिपोर्ट-सुमित सिंह
Published : October 19, 2026 at 8:27 AM IST
पटना: पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता आनंद मोहन दौरे पर शिवहर पहुंचे. उन्होंने शहर के प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों का दौरा किया और मां जगदंबा के चरणों में शीश नवाया. पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर उन्होंने भक्तों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.
स्नातक चुनाव और जदयू विवाद पर अलग अंदाज
स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के सवाल पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि वे सबसे बिल्कुल अलग चल रहे हैं. नीरज कुमार और अनंत सिंह का जिक्र आने पर भी उन्होंने दो-टूक जवाब दिया. जदयू के अंदरूनी घमासान पर उन्होंने कहा कि यह जदयू वाले जानें. आज राजनीति की बात नहीं, वे राजनीति से ऊपर उठकर मां के उत्सव में शामिल हुए हैं. इस अवसर पर लोजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार पाण्डेय, बजरंगी सिंह सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे.
"हम इन सबसे बिल्कुल अलग चल रहे हैं. यह जदयू वाले जानें. आज राजनीति की बात नहीं, आज हम राजनीति से ऊपर उठकर, मां भगवती के उत्सव में सहभागी बनने आए हैं."-आनंद मोहन, पूर्व सांसद
जयकारों से गूंजा पंडाल
पंडालों में जयकारों की गूंज सुनाई दी और हर ओर 'जय माता दी' का नाद गूंज उठा. उमड़ते जनसैलाब ने इस अवसर को भव्य बना दिया. समर्थकों की भारी भीड़ ने आनंद मोहन का जोरदार स्वागत किया.
'सत्य की जीत और असत्य का विनाश'-आनंद मोहन
आनंद मोहन ने कहा कि दुर्गा पूजा सत्य की जीत का पर्व है और अन्याय के विनाश का उद्घोष. उन्होंने बताया कि यह महापर्व सदियों से पूरे हिंदुस्तान में अदम्य उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है. बिहार और बंगाल में इसकी धूम आसमान छूती है.
मां दुर्गा का रौद्र रूप और नारी शक्ति की विजय
उन्होंने महिषासुर के अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि जब धरती कांप रही थी और प्रतिकार का साहस किसी में नहीं बचा था, तब मां भगवती दुर्गा रौद्र रूप धारण कर रणभूमि में उतरीं. इस देश ने देखा कि नारी शक्ति ने अन्याय का समूल नाश किया, न्याय की स्थापना की और सत्य का विजय-ध्वज फहराया. यह हमारी गौरवशाली परंपरा है.
शक्ति और प्रेरणा लेने का संकल्प
आनंद मोहन ने कहा कि वे आज मां भगवती से शक्ति और प्रेरणा लेने आए हैं. उनका संकल्प है कि अन्याय का अंत हो, एक सशक्त और महान राष्ट्र का निर्माण हो और सत्य कभी पराजित न हो.
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