ETV Bharat / state

अनंत-नीरज MLC चुनाव प्रचार विवाद में एक और बाहुबली की एंट्री, जानें आनंद मोहन ने क्या कहा?

पटना: पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता आनंद मोहन दौरे पर शिवहर पहुंचे. उन्होंने शहर के प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों का दौरा किया और मां जगदंबा के चरणों में शीश नवाया. पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर उन्होंने भक्तों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

स्नातक चुनाव और जदयू विवाद पर अलग अंदाज

स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के सवाल पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि वे सबसे बिल्कुल अलग चल रहे हैं. नीरज कुमार और अनंत सिंह का जिक्र आने पर भी उन्होंने दो-टूक जवाब दिया. जदयू के अंदरूनी घमासान पर उन्होंने कहा कि यह जदयू वाले जानें. आज राजनीति की बात नहीं, वे राजनीति से ऊपर उठकर मां के उत्सव में शामिल हुए हैं. इस अवसर पर लोजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार पाण्डेय, बजरंगी सिंह सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे.

पूर्व सांसद आनंद मोहन (ETV Bharat)

"हम इन सबसे बिल्कुल अलग चल रहे हैं. यह जदयू वाले जानें. आज राजनीति की बात नहीं, आज हम राजनीति से ऊपर उठकर, मां भगवती के उत्सव में सहभागी बनने आए हैं."-आनंद मोहन, पूर्व सांसद

जयकारों से गूंजा पंडाल

पंडालों में जयकारों की गूंज सुनाई दी और हर ओर 'जय माता दी' का नाद गूंज उठा. उमड़ते जनसैलाब ने इस अवसर को भव्य बना दिया. समर्थकों की भारी भीड़ ने आनंद मोहन का जोरदार स्वागत किया.

शक्ति और प्रेरणा लेने का संकल्प (ETV Bharat)

'सत्य की जीत और असत्य का विनाश'-आनंद मोहन

आनंद मोहन ने कहा कि दुर्गा पूजा सत्य की जीत का पर्व है और अन्याय के विनाश का उद्घोष. उन्होंने बताया कि यह महापर्व सदियों से पूरे हिंदुस्तान में अदम्य उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है. बिहार और बंगाल में इसकी धूम आसमान छूती है.