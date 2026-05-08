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कोर्ट में बड़े मामले: पूर्व विधायकों को मिलती रहेगी पेंशन, आमेर-नाहरगढ़-जयगढ़ रोपवे की प्रारंभिक मंजूरी पर अंतरिम रोक

अदालत ने कहा कि संविधान के तहत विधान मंडल को पेंशन के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण विधायी क्षमता है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 9:08 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पूर्व विधायकों को दी जा रही पेंशन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश मिलाप चंद डांडिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में राजस्थान विधानसभा अधिकारी और सदस्य वेतन, परिलब्धियां और पेंशन अधिनियम,1956 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विधायकों और सांसदों को मिलने वाले लाभों की संवैधानिक स्थिति लगभग एक समान है. सुप्रीम कोर्ट सांसदों के मामले में पेंशन का मुद्दा पहले ही तय कर चुका है और यह अब अनसुलझा कानूनी प्रश्न नहीं है. अदालत ने माना की पेंशन केवल पारंपरिक सरकारी सेवा या नियोक्ता व कर्मचारी संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून में कई अन्य श्रेणियों में भी पेंशन को मान्यता दी गई है. अदालत ने कहा कि संविधान के तहत विधान मंडल को पेंशन के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण विधायी क्षमता है. संविधान के अनुच्छेद 195 में पेंशन शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान में इसे देने पर कोई प्रतिबंध है. इसके अलावा कानून बनाना मुख्य रूप से विधानमंडल का काम है और न्यायिक समीक्षा का दायरा विधायी क्षमता की जांच करने तक सीमित है.

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जनहित याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने साल 1956 के अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 195 केवल वेतन और भत्तों के निर्धारण की शक्ति देता है और इसमें पेंशन का हवाला नहीं है. ऐसे में विधानसभा को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है. इसके अलावा पेंशन केवल सरकारी सेवा से रिटायर होने पर ही दी जाती है, जबकि विधायक का पद राजनीतिक और संवैधानिक पद है. इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लोक प्रहरी के मामले में सांसदों को पेंशन देने का मुद्दा पहले ही तय कर चुका है. सांसदों और विधायकों की स्थिति एक समान है. इसलिए विधानसभा की ओर से बनाया कानून पूरी तरह वैध है. संविधान भी पेंशन के संबंध में विधानसभा को कानून बनाने की अधिकार देता है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.

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आमेर-नाहरगढ़-जयगढ़ रोपवे की प्रारंभिक मंजूरी पर अंतरिम रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने आमेर-नाहरगढ़-जयगढ़ पर रोपवे बनाने के लिए निजी कंपनी को दी प्रारंभिक मंजूरी के गत 2 फरवरी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और निजी कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश शिवमप्राइम इंफा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में अधिवक्ता अभि गोयल ने बताया कि राज्य सरकार ने आमेर-नाहरगढ़-जयगढ़ पर रोपवे निर्माण की घोषणा की थी. जिसमें याचिकाकर्ता सहित तीन कंपनियों ने जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन किया था. याचिका में कहा गया कि गत 2 फरवरी को निजी कंपनी को रोपवे के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी गई, जबकि उनकी ओर से परियोजना की लागत करीब 350 करोड़ रुपए बताई गई. जिसमें वन क्षेत्र का भारी दोहन होने की भी संभावना है. इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से परियोजना की लागत केवल 80 करोड़ रुपए की बताई गई है और वन भूमि का कम से कम दोहन की भी जानकारी दी गई. इसके बावजूद भी उस कंपनी को रोपवे के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी गई. याचिका में कहा गया कि इस लागत से रोपवे बनने पर आमजन के लिए टिकट भी अधिक राशि का वसूल किया जाएगा और वन भूमि का भी अधिक दोहन होगा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रारंभिक मंजूरी के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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अतिरिक्त कार्यभार वाले अधिकारी कैसे कर रहे हैं काम?: राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार, मुख्य सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब डीएलबी में कमिश्नर पद पर स्थायी अफसर को नियुक्त कर दिया गया है तो फिर अतिरिक्त कार्यभार वाले अधिकारी से कैसे काम लिया जा रहा है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र चौधरी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रदीप माथुर ने अदालत को बताया कि आईएएस जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर स्वच्छ भारत मिशन में निदेशक पद पर तैनात हैं. वहीं 20 जुलाई, 2025 को उन्हें डीएलबी में निदेशक व विशेष सचिव के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया. याचिका में कहा गया कि गत 21 नवंबर को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि जैन को एलएसजी सचिव व डीएलबी के कमिश्नर पद पर नियुक्ति दी गई. उन्होंने 24 नवंबर को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया. याचिका में कहा गया कि नियमित नियुक्ति होने पर अतिरिक्त कार्यभार स्वत: ही समाप्त हो जाता है. इसके बावजूद भी आईएएस जुईकर अपने अतिरिक्त कार्यभार की जिम्मेदारी वहन कर रहे हैं और टेंडर आमंत्रित करने सहित अन्य कार्यकर रहे हैं. याचिका में कहा गया कि नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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