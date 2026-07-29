ETV Bharat / state

कोर्ट की खबरें: पूर्व विधायक पुत्र के 1 ही दिन में 2 तबादलों में से कोर्ट ने दूसरा किया रद्द, राज्य चुनाव आयोग का प्रार्थना पत्र खारिज

याचिका में कहा गया कि जेवीवीएनएल ने 10 जुलाई को ही उसका दूसरा तबादला आदेश जारी कर उसे टोंक से झालावाड ट्रांसफर कर दिया.

RAJASTHAN HIGH COURT
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 7:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने निवाई के पूर्व विधायक के जेवीवीएनएल में तैनात एईएन पुत्र का एक ही दिन में दो बार किए तबादलों को गलत माना है. इसके साथ ही अदालत ने दूसरे तबादले को रद्द कर दिया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश विक्रम सिंह लोदी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जेवीवीएनएल में सहायक अभियंता आरडीएसएस के पद पर कार्यरत है. जेवीवीएनएल ने गत 10 जुलाई को उसका तबादला देवली से टोंक कर दिया और उसने आदेश की पालना में अगले दिन कार्य भी ग्रहण कर लिया. याचिका में कहा गया कि जेवीवीएनएल ने 10 जुलाई को ही उसका दूसरा तबादला आदेश जारी कर उसे टोंक से झालावाड ट्रांसफर कर दिया.

पढ़ें: नाबालिग को नियुक्ति देकर बाद में किया बर्खास्त, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश को किया रद्द

याचिका में आरोप लगाया गया कि उसे पिता निवाई के विधायक रह चुके हैं. ऐसे में दूसरा तबादला आदेश दुर्भावना के चलते जारी किया गया है. इसके अलावा दूसरे तबादला आदेश में याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी अन्य को नहीं लगाया गया है. ऐसे में उसके दूसरे तबादला आदेश को रद्द किया जाए. जिसके जवाब में जेवीवीएनएल की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता बीते 16 साल से टोंक जिले में ही पदस्थापित है. ऐसे में उसका तबादला प्रशासनिक आवश्यकता के चलते किया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के दूसरे तबादला आदेश को रद्द कर दिया है.

पढ़ें: अदालत के दो फैसले: हाईकोर्ट ने एकलपीठ का आदेश किया रद्द, पॉक्सो के दोषी को 20 साल की सजा

राज्य चुनाव आयोग का प्रार्थना पत्र खारिज: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम को चुनौती देने से जुड़े मामले में राज्य चुनाव आयोग का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग ऑफिसर को बतौर पक्षकार बनाए रखा है. जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश पराजित कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की याचिका में राज्य चुनाव आयोग की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: बड़ी खबर : राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को किया रद्द

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता और विजयी उम्मीदवार के बीच 1615 मतों का अंतर रहा था. वहीं रिटर्निंग अधिकारी ने निरस्त किए डाक मत पत्रों की संख्या 1225 बताई थी और बाद में आरटीआई के जवाब में 2738 डाक मत पत्र निरस्त होना बताया गया है. दोनों सूचनाएं एक ही दिन जारी हुई और राज्य निर्वाचन आयोग के संबंधित अफसरों ने ही ये सूचनाएं उपलब्ध कराई. याचिका का मूल विवाद भी इसी से जुड़ा है. ऐसे में इनका पक्षकार बने रहना जरूरी है. आयोग की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 82 व 86 (4) के तहत उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जा सकता. विवाद दोनों प्रत्याशियों के बीच का है. ऐसे में उनका नाम बतौर पक्षकार हटाया जाए.

इसके विरोध में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जीत का अंतर निरस्त किए डाक मत पत्रों के कम का है. जब उसने इनकी पुनः गणना की मांग की, तो उसे निरस्त डाक मत पत्रों की संख्या 1225 बताई, जबकि बार में आरटीआई में 2738 डाक मत पत्र निरस्त होना बताया. ऐसे में यदि इन डाक मत पत्रों की गणना होती, तो वह विजयी होता. विवाद निर्वाचन आयोग की सूचना से जुड़ा हुआ है. ऐसे में आयोग को पक्षकार बनाए रखा जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आयोग के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया.

TAGGED:

राजस्थान हाईकोर्ट
HC CANCELLED SECOND TRANSFER
AEN 2ND TRANSFER CANCELLED
PLEA OF STATE EC REJECTED
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.