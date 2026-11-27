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पूर्व विधायकों को ऑनलाइन सेवाओं में आ रही दिक्कत, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर रखी यह बड़ी मांग

पूर्व विधायकों को ऑनलाइन सेवाओं में आ रही दिक्कत ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : डिजिटल युग में व्यवस्थाएं ऑनलाइन होने के कारण उत्तर प्रदेश में कई पूर्व विधायकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अपनी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की. इस दौरान पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव और पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी ने 14 अन्य पूर्व विधायकों के साथ मिलकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी.

पूर्व विधायकों को ऑनलाइन सेवाओं में आ रही दिक्कत (Video Credit; ETV Bharat) विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात के बाद पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी और पूर्व विधायक डॉ. सिद्धार्थ शंकर ने ईटीवी भारत से बताया कि स्वास्थ्य संबंधी बिल और अन्य मदों का भुगतान अब ऑनलाइन से होगा. इसी संदर्भ में विधायक वेलफेयर सोसाइटी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्या लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात करने गया था.