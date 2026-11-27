पूर्व विधायकों को ऑनलाइन सेवाओं में आ रही दिक्कत, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर रखी यह बड़ी मांग
पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी ने 14 अन्य पूर्व विधायकों के साथ मिलकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 7:56 PM IST
लखनऊ : डिजिटल युग में व्यवस्थाएं ऑनलाइन होने के कारण उत्तर प्रदेश में कई पूर्व विधायकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अपनी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की. इस दौरान पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव और पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी ने 14 अन्य पूर्व विधायकों के साथ मिलकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी.
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात के बाद पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी और पूर्व विधायक डॉ. सिद्धार्थ शंकर ने ईटीवी भारत से बताया कि स्वास्थ्य संबंधी बिल और अन्य मदों का भुगतान अब ऑनलाइन से होगा. इसी संदर्भ में विधायक वेलफेयर सोसाइटी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्या लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात करने गया था.
उन्होंने कहा कि तमाम पूर्व विधायकों के फोन आ रहे हैं कि हम लोग साइबर कैफे कहां खोजेंगे. सिराज मेंहदी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना है और समाधान करने की बात कही है.
पूर्व विधायकों ने कहा कि ऑनलाइन की दिक्कतों से बिल लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं. इसलिए इस निर्णय को वापस लिया जाए या पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था दोनों तरीके से भुगतान कराए जाने का निर्णय हो.
पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी ने कहा कि पूर्व विधायकों के सामने बहुत सारी विषमताएं हैं. उसका ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया है. हमें उम्मीद है कि समस्या का समाधान जरूर होगा.
इस दौरान यह भी बताया गया कि यूपी भवन में यहां का रेट और मुंबई में बने यूपी भवन के रेट में काफी अंतर है, जिसे दूर करने का आश्वासन दिया गया है. वहीं, टोल का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी की सड़कों पर तो टोल टैक्स माफ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सड़कें हैं, उन पर माफ नहीं है. विधानसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि इसके बारे में भी हम राष्ट्रीय स्तर पर बात रखेंगे.
क्या कहते हैं पूर्व विधायक डॉ सिद्धार्थ शेखर?
पूर्व विधायक डॉ. सिद्धार्थ शेखर ने कहा कि पूर्व विधायकों की कई तरह की समस्याएं हैं, जिन्हें लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की गई. उनका रुख काफी सकारात्मक था. हमें पूरी उम्मीद है समस्या का समाधान होगा. साथ ही, मैं सभी उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों से यह कहना चाहता हूं कि यहां पर सेल्फ हेल्प डेस्क स्थापित की गई है. उससे संपर्क कर सकते हैं. पोर्टल भी बना गया है. अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं.
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