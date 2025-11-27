ETV Bharat / state

दीगोद के पूर्व विधायक विजय सिंह पलायथा का निधन, 20 साल प्रधान रहते हुए नहीं लिया वेतन

विजय सिंह पलायथा एक बार दीगोद क्षेत्र से विधायक चुने गए और लगभग 20 वर्ष तक अंता पंचायत समिति के प्रधान रहे.

पूर्व विधायक विजय सिंह पलायथा
पूर्व विधायक विजय सिंह पलायथा (File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 7:38 PM IST

कोटा: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक विजय सिंह पलायथा का गुरुवार को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्होंने कोटा के स्टेशन रोड स्थित मोहन निवास में अंतिम सांस ली. विजय सिंह पलायथा कम उम्र में ही जनसंघ से जुड़ गए थे और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे. वे एक बार दीगोद क्षेत्र से विधायक चुने गए और लगभग 20 वर्ष तक अंता पंचायत समिति के प्रधान रहे. प्रधान रहते हुए उन्होंने कभी वेतन नहीं लिया और कहा करते थे कि “राजकोष से पैसा कैसे ले सकता हूं?”

शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि: विजय सिंह पलायथा का जन्म 1933 में हुआ था. उन्होंने सिंधिया स्कूल, ग्वालियर से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से एमएससी (एग्रीकल्चर) की डिग्री हासिल की. उनका विवाह खंडेला की राजकुमारी सुशीला कुमारी से हुआ था. उनके दो पुत्र कुंवर प्रताप सिंह, कुंवर संजय सिंह और एक पुत्री स्मृति कुमारी हैं. उनके पौत्र एवं वर्तमान सरपंच अनूप सिंह पलायथा ने बताया कि अंतिम संस्कार शुक्रवार को पैतृक गांव पलायथा में होगा. अंतिम यात्रा सुबह 11 बजे पलायथा गढ़ पैलेस से प्रारंभ होकर क्षार बाग पहुंचेगी. सुबह 11 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा.

VIJAY SINGH PALAITHA Passes Away
भैरोंसिंह शेखावत के साथ विजय सिंह पलायथा (सोर्स : विजय सिंह पलायथा के पौत्र अनूप सिंह)

पलायथा का राजनीतिक सफर: 1993 में भाजपा ने उन्हें दीगोद विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया. उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार बृज बिहारी को हराकर विधायक बने. 1998 में भी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन इस बार वे चुनाव हार गए. इससे पहले 1990 में हुए चुनाव में दीगोद से बृजराज मीणा विजयी हुए थे. 1993 के मध्यावधि चुनाव में जब विजय सिंह पलायथा का टिकट लगभग पक्का हो चुका था, तब बृजराज मीणा ने उनसे लिखित आश्वासन मांगा. पलायथा ने बड़े दिल से लिखकर दे दिया कि यदि पार्टी मीणा को टिकट देती है तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और प्रचार भी करेंगे, फिर भी पार्टी ने अंतिम फैसला पलायथा के पक्ष में किया और वे जीते.

20 साल तक नहीं ली तनख्वाह: उनके चचेरे भाई प्रताप सिंह नागदा ने बताया कि तब बारां और कोटा जिला एक ही था, उस समय वह 20 साल तक पंचायत समिति प्रधान रहे. इसके अलावा उन्होंने दो बार जिला परिषद में प्रमुख का चुनाव भी लड़ा. पहले सरपंच ही प्रमुख के कैंडिडेट होते थे. प्रताप सिंह नागदा का कहना है कि चुनाव नहीं जीतेंगे, यह पता होने के बावजूद भी पार्टी की विचारधारा और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए चुनाव लड़ते थे. उन्हें हार जीत की कोई चिंता नहीं थी. उन्होंने प्रधान रहते हुए एक बार भी तनख्वाह का पैसा नहीं लिया.

VIJAY SINGH PALAITHA Passes Away
पूर्व पीएम वाजपेयी के साथ विजय सिंह पलायथा (सोर्स : विजय सिंह पलायथा के पौत्र अनूप सिंह)

बिरला सहित कई नेताओं ने जताया शोक : पूर्व विधायक विजय सिंह पलायथा के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताया है. बिरला ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनका योगदान सराहनीय रहा है. संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और जनसेवा की भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है. ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकसंतप्त परिजनों व समर्थकों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं.

