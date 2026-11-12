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प्रयागराज में जनसभा का आयोजन; पूर्व विधायक बोले- 'यूजीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसे समाप्त होना चाहिए'

प्रयागराज में जनसभा का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : रामपुर करछना में गुरुवार को एक बड़े जनसभा का आयोजन किया गया. इस दौरान पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने यूजीसी (UGC) के मुद्दे पर बेहद तीखा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि यूजीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसे समाप्त होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश 'आरक्षण मुक्त भारत' बनना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम योगी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है. उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में जब सीएम योगी आदित्यनाथ का रथ निकलेगा तो वह विरोधियों को पूरी तरह धाराशायी करते हुए जीत की ओर आगे बढ़ेंगे.