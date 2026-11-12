प्रयागराज में जनसभा का आयोजन; पूर्व विधायक बोले- 'यूजीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसे समाप्त होना चाहिए'
रामपुर करछना में गुरुवार को एक बड़े जनसभा का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:33 PM IST
प्रयागराज : रामपुर करछना में गुरुवार को एक बड़े जनसभा का आयोजन किया गया. इस दौरान पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने यूजीसी (UGC) के मुद्दे पर बेहद तीखा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि यूजीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसे समाप्त होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश 'आरक्षण मुक्त भारत' बनना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम योगी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है. उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में जब सीएम योगी आदित्यनाथ का रथ निकलेगा तो वह विरोधियों को पूरी तरह धाराशायी करते हुए जीत की ओर आगे बढ़ेंगे.
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं और रैलियों को सफल बनाते हैं, अगर वे अपनी ही पार्टी के मंच पर कोई सवाल पूछ लें, तो उन्हें जवाब देने के बजाय धक्का देकर पुलिस से गिरफ्तार कराना चाहिये. शहर उत्तरी विधानसभा सीट से जुड़ी चर्चाओं और दावेदारी पर विराम लगाते हुए उन्होंने हर्षवर्धन वाजपेई का खुलकर समर्थन किया.
उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में शानदार विकास कार्य किए हैं, वे जनता के बीच लगातार सक्रिय रहते हैं और एक बेहद लोकप्रिय व निष्ठावान कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोकप्रिय और जमीनी नेता का टिकट किसी भी हाल में नहीं काटा जाना चाहिए. उदयभान करवरिया ने ओवैसी और चंद्रशेखर रावण की ओर से नए मोर्चे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.
उन्होंने आरोप लगाया कि इन गठबंधन का जमीन पर कोई वजूद नहीं है. ये केवल इस मंशा से गठबंधन कर रहे हैं कि इन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकटार्थी मिल जाएं और वह उन उम्मीदवारों से पैसा लेकर बड़ा फंड इकट्ठा कर सकें. अपने राजनीतिक भविष्य और 2027 के चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर उदयभान करवरिया काफी भावुक हो गए.
उन्होंने कहा कि ये हमारे दिल के टुकड़े थे, जो यहां इकट्ठा हुए थे. इसको मैं भीड़ नहीं कहता. एक लंबे अरसे बाद मंच साझा हुआ है और जनता का जो अपार प्यार मिला है. यह विरोधी ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा है. इस आयोजन में शामिल होने वाले लोगों का आंकड़ा किसी को भी चौंकाने के लिए काफी था.
यह भी पढ़ें : BJP के पूर्व विधायक संगीत सोम का विवादित बयान; दिवाली मिलन कार्यक्रम में सपा पर भड़के