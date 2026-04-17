पूर्व विधायक ताबिश खां समेत दो लोगों को 3-3 साल की सजा; MP/MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी लगाया
एडवोकेट रमेश तिवारी ने बताया कि पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में कोर्ट में चल रहा था मुकदमा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 10:38 PM IST
संतकबीरनगर : जिले की विशेष MP/MLA कोर्ट ने एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अदालत ने मेहदावल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खां और उनके भाई इफ्तेखार को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मी के साथ हिंसक व्यवहार करने का दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. मामला वर्ष 2016 का है.
इस मामले में एडवोकेट रमेश तिवारी ने बताया कि पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जिसके बाद शुक्रवार को एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है.
यह मामला वर्ष 2016 का है. आरोप था कि धर्मसिंहवा थाने में तैनात कांस्टेबल कमाल अहमद के साथ पूर्व विधायक और उनके समर्थकों ने न केवल मारपीट की, बल्कि उनकी वर्दी तक फाड़ दी थी. थाना परिसर के भीतर हुई इस घटना ने उस समय व्यापक आक्रोश पैदा किया था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि द्वारा थाने जैसी जगह पर कानून हाथ में लेना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. अदालत ने पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खां और उनके भाई इफ्तेखार पर कारावास के साथ-साथ आर्थिक दंड भी लगाया है और यह साफ किया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. आगामी ब्लाॅक प्रमुख और विधानसभा चुनाव से पहले आए इस ऐतिहासिक फैसले ने जनपद के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं.
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