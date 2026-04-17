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पूर्व विधायक ताबिश खां समेत दो लोगों को 3-3 साल की सजा; MP/MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी लगाया

संतकबीरनगर : जिले की विशेष MP/MLA कोर्ट ने एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अदालत ने मेहदावल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खां और उनके भाई इफ्तेखार को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मी के साथ हिंसक व्यवहार करने का दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. मामला वर्ष 2016 का है.

इस मामले में एडवोकेट रमेश तिवारी ने बताया कि पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जिसके बाद शुक्रवार को एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है.

यह मामला वर्ष 2016 का है. आरोप था कि धर्मसिंहवा थाने में तैनात कांस्टेबल कमाल अहमद के साथ पूर्व विधायक और उनके समर्थकों ने न केवल मारपीट की, बल्कि उनकी वर्दी तक फाड़ दी थी. थाना परिसर के भीतर हुई इस घटना ने उस समय व्यापक आक्रोश पैदा किया था.