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पूर्व MLA सूर्य सिंह बेसरा की नई पुस्तक का विमोचन, झारखंड आंदोलन और राजनेताओं को लेकर गंभीर टिप्पणी, पढ़िए रिपोर्ट

रांची: कभी अलग राज्य के लिए अपनी विधायकी छोड़ने वाले पूर्व विधायक और आजसू संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा ने झारखंड आंदोलन और भ्रष्टाचार में लिप्त यहां के राजनेताओं पर किताब लिखकर सनसनी फैला दी है. करीब 222 पन्नों की इस पुस्तक में सूर्य सिंह बेसरा ने तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर उन्हें एक करोड़ का ऑफर देने के अलावा जेएमएम के 19 विधायकों को 1-1 करोड़ देकर झारखंड आंदोलन को बाधित करने का विस्तार से उल्लेख किया है.

इतना ही नहीं गुरुजी शिबू सोरेन, सूरज मंडल सरीखे नेता द्वारा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय हुए रिश्वत कांड का उल्लेख करते हुए गंभीर टिप्पणी का उल्लेख इस किताब में किया है. रांची के पुराने विधानसभा स्थित सभागार में आजसू के 72 घंटे आत्मोत्सर्ग का विमोचन करते हुए उन्होंने इस पुस्तक में अलग राज्य के लिए चल रहे आंदोलन में उनकी भूमिका और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के कारण हुई देरी पर विस्तार से प्रकाश डाला है.

आरजू स्थापना दिवस पर सूर्य सिंह बेसरा द्वारा नई पुस्तक का विमोचन (Etv Bharat)

सुदेश महतो पर साधा निशाना

पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने सुदेश महतो को झारखंड की राजनीति का रावण बताते हुए आजसू को हाइजैक करने पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस तरह से मां सीता का अपहरण रावण ने किया था, उसी तरह सुदेश महतो झारखंड की राजनीति के रावण पैदा हुए और आजसू को हाइजैक करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि यह पुस्तक 1915 से छोटानागपुर उन्नति समाज से लेकर 15 नवंबर 2000 के झारखंड गठन तक के आंदोलन पर लिखी गई है. जिसमें नेताओं के चरित्र देखने को मिलेगा.

उन्होंने कहा कि 1956 में झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ तो इसका कारण नेताओं की बेईमानी और नेतृत्व की कमी रही है. 1963 में झारखंड आंदोलन के जनक मरांग गोमके के कांग्रेस में शामिल होने के साथ झारखंड पार्टी को भी विलय कर देने से झारखंडियों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया था, इस प्रकार झामुमो के सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने तो झारखंड राज्य के बदले परिषद और साढे़ तीन करोड़ रुपए रिश्वत लेकर झारखंडियों को शर्मसार किया ही, साथ ही संसदीय इतिहास को भी कलंकित किया है.