आंदोलित छात्रों के समर्थन में उतरे पूर्व MLA सूर्य सिंह बेसरा, बोले- JPSC-JSSC मामले की होनी चाहिए CBI जांच
पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने JPSC-JSSC मामले को लेकर राज्य सरकार से CBI जांच की मांग की है.
Published : August 12, 2026 at 6:31 PM IST
रांची: पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा आंदोलित छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके JPSC-JSSC से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच और छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं.
पूरी तरह से 'जायज' है छात्रों का आंदोलन
सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि झारखंड के छात्रों का आंदोलन पूरी तरह जायज है और उनकी मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने JPSC-JSSC से जुड़े मामलों की निष्पक्ष CBI जांच कराने की मांग की. पूर्व विधायक ने बताया कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है.
छात्रों पर कार्रवाई ठीक नहीं
उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान हुए कथित 'लाठीचार्ज' की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि छात्रों पर जिस तरह कार्रवाई हुई है, वह ठीक नहीं थी. उनका आरोप है कि छात्रों को पहले विधानसभा के गेट तक पहुंचने दिया गया और बाद में रात के अंधेरे में लाइट बंद कर उन पर 'लाठीचार्ज' किया गया. सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई को झारखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी.
भर्ती परीक्षाओं में सुधार की जरूरत
पूर्व विधायक ने कहा कि छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को संवाद के जरिए समाधान निकालना चाहिए. छात्रों की मांगों को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं को समझने और भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है.
छात्र आंदोलन को व्यापक समर्थन देने की बात
सूर्य सिंह बेसरा ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 'सरकार' ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और छात्रों की मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में छात्र आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल सकता है.
छात्रों की मांगों का समर्थन
उन्होंने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर उनके समर्थक भी छात्रों के समर्थन में आंदोलन का भाग बनेंगे. प्रेस वार्ता में मौजूद अन्य नेताओं ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से JPSC-JSSC से जुड़े विवादों का स्थाई समाधान निकालने की मांग की है.
निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई
दूसरे नेताओं ने कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए. निष्पक्ष जांच, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और दोषियों पर कार्रवाई ही पूरे विवाद का समाधान हो सकता है. प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने सरकार से तत्काल सकारात्मक कदम उठाने की अपील की.
इससे पहले JPSC-JSSC प्रकरण को लेकर पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, प्रेम शाही मुंडा, सुबोध कुमार दांगी, छात्र नेता ईमाम सफी, रवि पीटर, कमलेश चौधरी समेत अन्य नेतृत्वकारी सदस्यों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की.
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