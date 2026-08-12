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आंदोलित छात्रों के समर्थन में उतरे पूर्व MLA सूर्य सिंह बेसरा, बोले- JPSC-JSSC मामले की होनी चाहिए CBI जांच

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ( Etv Bharat )

रांची: पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा आंदोलित छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके JPSC-JSSC से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच और छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं.

पूरी तरह से 'जायज' है छात्रों का आंदोलन

सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि झारखंड के छात्रों का आंदोलन पूरी तरह जायज है और उनकी मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने JPSC-JSSC से जुड़े मामलों की निष्पक्ष CBI जांच कराने की मांग की. पूर्व विधायक ने बताया कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है.

राज्य सरकार पर बिफरे पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा (Etv Bharat)

छात्रों पर कार्रवाई ठीक नहीं

उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान हुए कथित 'लाठीचार्ज' की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि छात्रों पर जिस तरह कार्रवाई हुई है, वह ठीक नहीं थी. उनका आरोप है कि छात्रों को पहले विधानसभा के गेट तक पहुंचने दिया गया और बाद में रात के अंधेरे में लाइट बंद कर उन पर 'लाठीचार्ज' किया गया. सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई को झारखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी.

भर्ती परीक्षाओं में सुधार की जरूरत

पूर्व विधायक ने कहा कि छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को संवाद के जरिए समाधान निकालना चाहिए. छात्रों की मांगों को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं को समझने और भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है.

छात्र आंदोलन को व्यापक समर्थन देने की बात