फिर बढ़ेंगी सुरेश राठौर की मुश्किलें! अब पत्नी ने खोला मोर्चा, उर्मिला सनावर को घेरा

रविंद्र कौर ने कहा कि, उर्मिला सनावर बार बार उनके पति को अपना पति बता रही है. जबकि उसके पास कोई सबूत नहीं है. वो मुकेश शर्मा की पत्नी है. न तो उर्मिला का तलाक हुआ और न ही सुरेश राठौर का उनसे तलाक हुआ है. इसलिए कानूनी रूप से उर्मिला दूसरी शादी नहीं कर सकती. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उर्मिला लंबे समय से उनके पति और परिवार को सोशल मीडिया पर बदनाम कर रही है. अब उसने सारी हदें पार कर दी.

हरिद्वार: सहारनपुर निवासी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर और ज्वालापुर विधानसभा से पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बीच चला आ रहा विवाद बढ़ गया है. हाल ही में सुरेश राठौर की पत्नी का दावा करने वाली उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुरेश राठौर पर मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी. इसके बाद आज 23 नवंबर को सुरेश राठौर की पत्नी रविंद्र कौर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर उनके पति को बेवजह परेशान और प्रताड़ित कर रही है.

रविंद्र कौर ने कहा कि, उर्मिला सनावर ने उनके परिवार को तोड़ा और प्रताड़ित किया. इतना ही नहीं, पति सुरेश राठौर का राजनीतिक करियर तक खत्म कर दिया. आरोप लगाया कि उर्मिला ने सीरियल बनाने के नाम पर पति से लाखों रुपए तक ऐंठ चुकी है. जिसका प्रूफ भी उनके पास है. आरोप लगाया कि उनके पति को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है. परिवार को ब्लैकमेल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब वो चुप नहीं बैठेंगी और उर्मिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी.

बेटे ने बताई राजनीतिक साजिश: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरेश राठौर के बेटे प्रताप उर्फ लक्की राठौर भी मौजूद रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके पिता को फंसाया जा रहा है. उर्मिला जो सब कर रही है, उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है. आरोप लगाया कि भाजपा के एक बड़े नेता का उसे सपोर्ट है. कहा कि उनके पिता पार्टी में एक बड़े पद पर जाने वाले थे, इसलिए कई नेता उनके पीछे पड़ गए. उर्मिला सनावर को आगे करके सारे षडयंत्र रचे गए और पिता का राजनीतिक करियर भी खत्म किया गया. साथ ही परिवार को भी बदनाम किया गया.

सुरेश राठौर ने भी दर्ज कराया था मुकदमा: गौर है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की चर्चा शुरू हुई थी. इसके बाद उर्मिला ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डाली और सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा किया. इसके बाद करीब छह महीने पूर्व सुरेश राठौर ने उर्मिला पर आरोप लगाया था कि उर्मिला सनावर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है. परिवार को धमकियां दे रही है. इस संबंध में उन्होंने ज्वालापुर कोतवाली में उर्मिला समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था. मगर एक दिन पहले उर्मिला द्वारा वीडियो वायरल करने पर यह विवाद फिर गहरा गया था.

