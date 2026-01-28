ETV Bharat / state

सुरेश राठौर के बेटे पर वकील से मारपीट का आरोप, कांग्रेस MLA पर अपने ही कार्यकर्ता को धमकाने का इल्जाम

हरिद्वार: भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बेटे पर एक अधिवक्ता ने गाली गलौच और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है. सुरेश राठौर के बेटे शिव प्रताप भी वकील हैं. इस संबंध में सिडकुल थाने में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं दूसरा मामला भी ज्वालापुर कोतवाली से जुड़ा है. यहां कांग्रेस विधायक पर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को धमकाने का आरोप लगाया गया है. कांग्रेस नेता ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

पूर्व विधायक के बेटे पर मारपीट का आरोप: पुलिस के अनुसार, एडवोकेट चंद्रमोहन, हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं. उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि बीती 21 जनवरी की शाम वो अपने कुछ साथी अधिवक्ताओं के साथ ढाबों के पास खड़े थे. इसी दौरान भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बेटे शिव प्रताप सिंह, निवासी मोहल्ला कड़च्छ, ज्वालापुर, नशे की हालत में वहां पहुंचे और अधिवक्ताओं के साथ गाली गलौच करने लगे.

सुरेश राठौर के बेटे पर वकील ने लगाया आरोप: एडवोकेट चंद्रमोहन ने कहा कि-

अधिवक्ताओं ने जब उनको ऐसा करने से रोका, तो आरोपी ने बेल्ट और हाथ में पहने कड़े से मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपी ने अपने पिता की राजनीतिक पहुंच का हवाला देते हुए अधिवक्ताओं को एससी एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी. पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

-चंद्रमोहन, आरोप लगाने वाले एडवोकेट-

सुरेश राठौर के बेटे ने आरोपों को निराधार बताया: इधर ईटीवी भारत ने शिव प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने ने बताया कि-