सुरेश राठौर के बेटे पर वकील से मारपीट का आरोप, कांग्रेस MLA पर अपने ही कार्यकर्ता को धमकाने का इल्जाम
एक वकील ने सुरेश राठौर के बेटे शिव प्रताप के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है, शिव ने आरोपों को निराधार बताया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 28, 2026 at 1:01 PM IST
हरिद्वार: भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बेटे पर एक अधिवक्ता ने गाली गलौच और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है. सुरेश राठौर के बेटे शिव प्रताप भी वकील हैं. इस संबंध में सिडकुल थाने में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं दूसरा मामला भी ज्वालापुर कोतवाली से जुड़ा है. यहां कांग्रेस विधायक पर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को धमकाने का आरोप लगाया गया है. कांग्रेस नेता ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.
पूर्व विधायक के बेटे पर मारपीट का आरोप: पुलिस के अनुसार, एडवोकेट चंद्रमोहन, हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं. उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि बीती 21 जनवरी की शाम वो अपने कुछ साथी अधिवक्ताओं के साथ ढाबों के पास खड़े थे. इसी दौरान भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बेटे शिव प्रताप सिंह, निवासी मोहल्ला कड़च्छ, ज्वालापुर, नशे की हालत में वहां पहुंचे और अधिवक्ताओं के साथ गाली गलौच करने लगे.
सुरेश राठौर के बेटे पर वकील ने लगाया आरोप: एडवोकेट चंद्रमोहन ने कहा कि-
अधिवक्ताओं ने जब उनको ऐसा करने से रोका, तो आरोपी ने बेल्ट और हाथ में पहने कड़े से मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपी ने अपने पिता की राजनीतिक पहुंच का हवाला देते हुए अधिवक्ताओं को एससी एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी. पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
-चंद्रमोहन, आरोप लगाने वाले एडवोकेट-
सुरेश राठौर के बेटे ने आरोपों को निराधार बताया: इधर ईटीवी भारत ने शिव प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने ने बताया कि-
उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. पिछले कई दिनों से चंद्रमोहन उनसे रंजिश रख रहे थे. एक पार्टी में भेदभाव को लेकर मामूली बोलचाल हुई थी. मैं भी कानून की जानकारी रखता हूं, कानून के अनुसार जवाब दिया जाएगा.
-शिव प्रताप सिंह, अधिवक्ता-
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: वहीं सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि-
तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-नितेश शर्मा, थाना प्रभारी, सिडकुल-
कांग्रेस विधायक पर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को धमकाने का आरोप: इधर ज्वालापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर पर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को फोन पर धमकाने का आरोप लगा है. इस मामले में कांग्रेस नेता जितेंद्र चौधरी ने ज्वालापुर कोतवाली में शिकायत देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग उठाई है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.
कांग्रेस नेता ने विधायक से बताया खतरा: पुलिस के अनुसार, कांग्रेस नेता जितेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि-
विधायक रवि बहादुर ने फोन पर जान से मारने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. लगातार दबाव बनाए जाने से उनको और उनके परिवार को खतरा महसूस हो रहा है. हमने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है.
-जितेंद्र चौधरी, नेता कांग्रेस-
विधायक ने राजनीतिक साजिश बताया: इससे जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि विधायक रवि बहादुर ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है कि-
जो व्यक्ति अपने पिता पर भी आरोप लगा सकता है, उसके बारे में आप स्वयं सोच सकते हैं. ये आरोप पुरानी राजनीतिक रंजिश के तहत रची गई साजिश के चलते लगाए गए हैं.
-रवि बहादुर, कांग्रेस विधायक, ज्वालापुर विधानसभा सीट-
पुलिस ने ये कहा: ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि तहरीर मिल गई है. इस मामले की जांच के बाद उचित कदम उठाया जाएगा. यह प्रकरण पुरानी राजनीतिक रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है.
