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भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ डैमेज कंट्रोल में जुटे, चुनाव लड़ने की जताई इच्छा

हरिद्वार: अभिनेत्री उर्मिला सनावर से कथित दूसरी शादी के मामले में फंसे बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं. सुरेश राठौड़ ने दावा किया कि कोर्ट ने कुछ मुकदमों को खारिज कर दिया है, जबकि अन्य मामलों में भी वे जांच के बाद निर्दोष साबित होंगे. सुरेश राठौड़ ने कहा कि उन्होंने कभी किसी ऑडियो या वीडियो के जरिए पार्टी के किसी नेता के खिलाफ गलत बयानबाजी ने की. इतना ही नहीं सुरेश राठौड़ ने आगामी चुनाव के लिए तैयार होने और पार्टी के मौका देने पर चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई.

बता दें कि पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ फिलहाल पार्टी से निष्कासित चल रहे हैं. सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ओर से तमाम ऑडियो जारी किए जाने के बाद पार्टी ने सुरेश राठौड़ को बाहर कर दिया था. जो ऑडियो वीडियो जारी हुए थे वो उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी केस से जुड़े थे. हालांकि अंकिता भंडारी के मामले में कुछ नहीं निकला. लेकिन सुरेश और उर्मिला के खिलाफ मुकदमे जरूर दर्ज हुए. इस बीच सुरेश राठौर ने भी उर्मिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. अब सुरेश राठौर दावा कर रहे हैं कि कोर्ट से उन्हें कई मुकदमों में राहत भी मिल गई है. इसलिए वो फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं.

उस समय ऑडियो वीडियो से उर्मिला सनावर ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि उनके पास अंकिता प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं. मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस और एसआईटी ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की थी. जांच एजेंसियों ने वायरल ऑडियो वीडियो में किए गए दावों की पड़ताल शुरू की. एसआईटी ने उर्मिला सनावर से पूछताछ की थी. इसके बाद सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ विभिन्न शिकायतों के आधार पर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे. जांच के दौरान पुलिस ने दोनों को नोटिस जारी किए थे. बाद में कुछ मामलों में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर राहत भी मिली थी.