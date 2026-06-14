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72 साल के रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर ने 68 साल की पत्नी को मारी गोली, खुद भी दी जान

पत्नी की हत्या कर खुद को मारी गोली ( Photo Credit: ETV Bharat )