विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका, 6 बार के विधायक रहे नेता ने बिंदल को भेजा इस्तीफा पत्र
2019 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में सिंघी राम हुए थे शामिल. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को भेजा त्यागपत्र.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 5:05 PM IST
रामपुर: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है. 6 बार के विधायक रहे और बीजेपी के कद्दावर नेता सिंघी राम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल का अपना इस्तीफा पत्र भेजा है. इसी के साथ रामपुर बुशहर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है.
रामपुर विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री सिंघी राम ने अपना त्यागपत्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को भेजा है. त्यागपत्र में उन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है. उनके इस फैसले को रामपुर की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है.
सिंघी राम की ओर से 10 नवंबर 2026 को लिखे गए त्यागपत्र में स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी. अब अपने निजी कारणों के चलते वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित पत्र में अपना इस्तीफा मंजूर करने का आग्रह किया है. यह पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया है.
हालांकि, सिंघी राम ने अपने त्यागपत्र में इस्तीफे के पीछे किसी राजनीतिक असहमति, नाराजगी या अन्य कारण का उल्लेख नहीं किया है. उन्होंने केवल निजी कारणों को आधार बनाया है. फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह भविष्य में किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ेंगे या सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखेंगे. छह बार विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके सिंघी राम के इस फैसले पर रामपुर क्षेत्र के राजनीतिक हलकों की नजरें टिकी हैं. आने वाले दिनों में उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है.
गौरतलब है कि सिंघी राम रामपुर बुशहर की राजनीति में लंबे समय तक प्रभावशाली चेहरा रहे हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में छह बार विधानसभा चुनाव जीतकर रामपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. वह कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 1982, 1985, 1990, 1993, 1998 और 2003 में विधायक निर्वाचित हुए थे. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार में भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलीं. वर्ष 2004 में वह मंत्री बने और बागवानी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी संभाली.
लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहने के बाद वर्ष 2019 में सिंघी राम ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था. उनके भाजपा में शामिल होने को उस समय रामपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा गया था. अब करीब सात साल बाद भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी है.
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