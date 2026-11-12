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विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका, 6 बार के विधायक रहे नेता ने बिंदल को भेजा इस्तीफा पत्र

पूर्व मंत्री सिंघी राम और केंद्रीय मंत्री जेपी नड़्डा ( ETV Bharat )

रामपुर: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है. 6 बार के विधायक रहे और बीजेपी के कद्दावर नेता सिंघी राम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल का अपना इस्तीफा पत्र भेजा है. इसी के साथ रामपुर बुशहर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है.

रामपुर विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री सिंघी राम ने अपना त्यागपत्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को भेजा है. त्यागपत्र में उन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है. उनके इस फैसले को रामपुर की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है.

सिंघी राम की ओर से 10 नवंबर 2026 को लिखे गए त्यागपत्र में स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी. अब अपने निजी कारणों के चलते वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित पत्र में अपना इस्तीफा मंजूर करने का आग्रह किया है. यह पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया है. सिंघी राम ने बीजेपी प्रदेस अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा पत्र (ETV Bharat) हालांकि, सिंघी राम ने अपने त्यागपत्र में इस्तीफे के पीछे किसी राजनीतिक असहमति, नाराजगी या अन्य कारण का उल्लेख नहीं किया है. उन्होंने केवल निजी कारणों को आधार बनाया है. फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह भविष्य में किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ेंगे या सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखेंगे. छह बार विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके सिंघी राम के इस फैसले पर रामपुर क्षेत्र के राजनीतिक हलकों की नजरें टिकी हैं. आने वाले दिनों में उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है.