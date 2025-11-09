ETV Bharat / state

MCD उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली: मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और सात बार विधायक रहे शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. यह कदम दिल्ली में होने वाले आगामी एमसीडी उपचुनावों से ठीक पहले आया है, जिसने पार्टी की दिल्ली इकाई में हलचल मचा दी है.

इस्तीफे की मुख्य वजह: शोएब इकबाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इस्तीफे की घोषणा करते हुए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके अनुसार, इस्तीफे का मुख्य कारण एमसीडी चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर उनकी और स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी है. अपने बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं और समर्पण का सम्मान नहीं कर रही है. पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले निष्ठावान सदस्यों की उपेक्षा की है, जिससे क्षेत्र में पार्टी का आधार कमजोर हो रहा है. उन्होंने महसूस किया कि उनका और उनके समर्थकों का आक्रोश पार्टी के भीतर सुना नहीं जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने यह कड़ा फैसला लिया.

पूर्व विधायक शोएब इकबाल (ETV Bharat)

आगामी चुनाव पर असर: शोएब इकबाल का इस्तीफा ऐसे समय में आया है, जब दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव होने वाले हैं. उनके हटने से मटिया महल और आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को झटका लगने की आशंका है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शोएब इकबाल का यह कदम इन क्षेत्रों में 'आप' के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है और विपक्षी दलों को मजबूती दे सकता है. फिलहाल उन्होंने अपने अगले राजनीतिक कदम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनकी नई राह दिल्ली की राजनीति में बड़े बदलाव ला सकती है. शोएब इकबाल के बेटे आले इकबाल आम आदमी पार्टी से विधायक हैं. निगम उपचुनाव में इलाके की सीट पर आम आदमी पार्टी ने आले इतबाल और शोएब इकबाल की मर्जी के बगैर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जिससे शोएब इकबाल नाराज हो गए और इस्तीफा दे दिया.