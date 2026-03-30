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इनविटेशन लिस्ट में नहीं था नाम तो कार्यक्रम छोड़ पहुंच गए घर, निराश वरिष्ठ भाजपा नेता ने कही ये बात

इंदौर नगर निगम ने रविवार को दशहरा मैदान पर नर्मदा के चौथे चरण को लेकर आयोजित किया था कार्यक्रम. जिसमें पहुंचे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव.

Fomer MLA Satyanarayan Sattan
वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 7:53 PM IST

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इंदौर: इंदौर में सबसे वरिष्ठ भाजपा नेता और जनसंघ की सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले सत्यनारायण सत्तन को लगता है कि अब वे भाजपा में अप्रसांगिक हो चुके हैं. नर्मदा के चौथे चरण के अवसर पर आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जब उनके लिए बैठने का कोई स्थान ही तय नहीं था तो वह कार्यक्रम छोड़कर घर लौट गए. आज जब भाजपा नेताओं को इस गलती का एहसास हुआ तो नगर भाजपा अध्यक्ष उन्हें मनाने के लिए घर पहुंच गए. हालांकि सत्तन का कहना है कि पार्टी में अब पुराने दौर के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं बचा है.

दशहरा मैदान पर नर्मदा के चौथे चरण को लेकर आयोजित किया था कार्यक्रम

दरअसल रविवार को दशहरा मैदान पर आयोजित नर्मदा के चौथे चरण को लेकर आयोजित नगर निगम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे. जहां उनके साथ दोनों मंत्री और लगभग सभी विधायक मौजूद थे. इस दौरान कार्यक्रम के लिए जो मंच लगाया गया था उस पर मुख्यमंत्री के साथ कुछ चिह्नित लोगों के लिए ही कुर्सियां लगाई गई थीं.

वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन (ETV Bharat)

कार्यक्रम में जब पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन जब मौके पर पहुंचे तो वहां मंच पर उनके लिए कोई स्थान ओर कुर्सी नहीं होने की जानकारी दी गई. जिसके बाद श्री सत्तन कार्यक्रम छोड़कर अपने घर लौट गए.

सत्तन ने कहा, पार्टी नेताओं से कोई नाराजगी नहीं, अब पार्टी में मेरी प्रासंगितता नहीं मानती

बाद में यह मामला जब चर्चा में आया तो भाजपा नेताओं को गलती का एहसास हुआ. लिहाजा आज पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा श्री सत्तन को मनाने उनके घर पहुंचे. इस दौरान श्री सत्तन ने कहा, पार्टी नेताओं से कोई नाराजगी नहीं है. अब पार्टी में मेरी प्रासंगितता नहीं मानती. इसलिए मैंने कार्यक्रम छोड़कर घर लौटना उचित समझा. उन्होंने कहा, संगठनात्मक व्यवस्था ठीक नहीं थी. कार्यक्रम नगर निगम का था. इसलिए जवाबदारी नगर निगम की बनती है.

Fomer MLA Satyanarayan Sattan
अटल बिहारी वाजपेई के करीबी रहे हैं सत्यनारायण सत्तन (ETV Bharat)

1980 में जनसंघ की ओर से एकमात्र विधायक रहे हैं सत्यनारायण सत्तन

सत्यनारायण सत्तन 1980 में पहली बार विधायक बने थे. वे जनसंघ की ओर से एकमात्र विधायक रहे हैं साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के करीबी नेता भी रहे हैं. साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कवि सम्मेलनों में अपनी कविता और काव्य पाठ को लेकर चर्चा में रहते हैं. वहीं वे समय-समय पर भाजपा नेताओ को सबक सिखाने वाले बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं.

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