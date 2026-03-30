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इनविटेशन लिस्ट में नहीं था नाम तो कार्यक्रम छोड़ पहुंच गए घर, निराश वरिष्ठ भाजपा नेता ने कही ये बात

वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन ( ETV Bharat )

इंदौर: इंदौर में सबसे वरिष्ठ भाजपा नेता और जनसंघ की सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले सत्यनारायण सत्तन को लगता है कि अब वे भाजपा में अप्रसांगिक हो चुके हैं. नर्मदा के चौथे चरण के अवसर पर आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जब उनके लिए बैठने का कोई स्थान ही तय नहीं था तो वह कार्यक्रम छोड़कर घर लौट गए. आज जब भाजपा नेताओं को इस गलती का एहसास हुआ तो नगर भाजपा अध्यक्ष उन्हें मनाने के लिए घर पहुंच गए. हालांकि सत्तन का कहना है कि पार्टी में अब पुराने दौर के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं बचा है. दशहरा मैदान पर नर्मदा के चौथे चरण को लेकर आयोजित किया था कार्यक्रम दरअसल रविवार को दशहरा मैदान पर आयोजित नर्मदा के चौथे चरण को लेकर आयोजित नगर निगम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे. जहां उनके साथ दोनों मंत्री और लगभग सभी विधायक मौजूद थे. इस दौरान कार्यक्रम के लिए जो मंच लगाया गया था उस पर मुख्यमंत्री के साथ कुछ चिह्नित लोगों के लिए ही कुर्सियां लगाई गई थीं. वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन (ETV Bharat)