ETV Bharat / state

'शर्म आती है आप जैसे अधिकारियों पर...' पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की नगरपालिका EO से हुई तीखी बहस, जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार गोल बिल्डिंग में एक युवक ने हाल ही में दुकान खरीदी थी. दुकान खरीदने के बाद वह अंदरूनी मरम्मत और निर्माण कार्य करवा रहा था. इसी बीच एक अन्य व्यक्ति ने नगरपालिका में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर नगरपालिका कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया. दुकानदार ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को दी. इसके बाद लोढ़ा दुकानदार के साथ सीधे नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और अधिशाषी अधिकारी से कार्रवाई का आधार पूछा.

सिरोही : जिले के शिवगंज नगरपालिका क्षेत्र स्थित गोल बिल्डिंग में एक दुकान के अंदरूनी निर्माण कार्य को नगरपालिका की ओर से रुकवाए जाने का मामला शुक्रवार को तूल पकड़ गया. इस मामले में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा स्वयं दुकानदार के साथ नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और अधिशाषी अधिकारी (ईओ) आसकरण सिंह राठौड़ से तीखी बहस करते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए. इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक होती रही.

उन्होंने कहा कि बिना किसी नोटिस के किसी व्यक्ति का काम रुकवाना कानून सम्मत नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि 'क्या शिवगंज के लोगों को लावारिस समझ रखा है? जो जब मन आया उनका काम रुकवा दिया जाता है?' ईओ ने अपनी सफाई में कहा कि शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए काम रुकवाया गया है. इस पर संयम लोढ़ा ने कहा कि किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस दिया जाना चाहिए था. उनका कहना था कि दुकान के अंदरूनी कार्य के लिए पहले से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती और बिना मौके का सही निरीक्षण किए ही काम रुकवा देना उचित नहीं है.

पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि एक मंत्री के दबाव में आम लोगों को परेशान किया जा रहा है. जिस मंत्री के कहने पर इस तरह गरीब लोगों का काम रुकवाया जा रहा है, उसे भी शर्म आनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित दुकानदार ने अपना खेत बेचकर दुकान खरीदी है और अब उसके साथ अन्याय किया जा रहा है. बहस के दौरान संयम लोढ़ा ने ईओ को फटकार लगाई. उन्होंने कहा 'फालतू की बात कर रहे हो आप. शर्म आती है आप जैसे अधिकारियों पर, जो झूठ बोलते हैं. ईओ की पोस्ट पर बैठे हो तो इज्जत से नौकरी करो और गरीब आदमी को परेशान मत करो.'

पढ़ें. शिविर में भड़के मंत्री, कलेक्टर को लगाई फटकार, डोटासरा, जूली बोले- ये तस्वीर सुशासन की पोल खोल रही

इस पर अधिशाषी अधिकारी ने जवाब दिया कि नगरपालिका किसी के साथ गलत कार्रवाई नहीं कर रही है और सभी कार्य नियमानुसार किए जा रहे हैं. किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा. ईओ की इस बात पर संयम लोढ़ा ने दो टूक कहा, 'गलत करने भी नहीं दूंगा. आप कानून से ऊपर नहीं हैं. कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी.'