पूर्व विधायक संजीव सिंह और भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन, समर्थकों का उमड़ेगा हुजूम

नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. पूर्व विधायक संजीव सिंह आज मेयर पद के लिए नामांकन करेंगे.

MUNICIPAL CORPORATION ELECTIONS
पूर्व विधायक संजीव सिंह (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 4, 2026 at 10:56 AM IST

3 Min Read
धनबादः नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. झरिया से पूर्व विधायक संजीव सिंह ने महापौर पद के लिए चुनावी मैदान में उतरने की औपचारिक घोषणा कर दी है. संजीव सिंह बुधवार को मेयर पद के लिए नामांकन करेंगे. वहीं भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव अग्रवाल भी 4 फरवरी को नामांकन करेंगे. भाजपा और सिंह मेंशन समर्थकों की भारी भीड़ सड़कों पर नजर आने की संभावना है.

मीडियाकर्मियों से बात करते मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह (Etv Bharat)

नागरिक समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे- संजीव सिंह

संजीव सिंह के मेयर पद के लिए ऐलान के साथ ही नगर निगम चुनाव में मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है. पूर्व विधायक संजीव सिंह ने भाजपा द्वारा महापौर पद के लिए संजीव अग्रवाल को समर्थन दिए जाने के सवाल पर साफ कहा कि यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है.

ऐसे में कोई भी योग्य उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, जिसका अंतिम निर्णय धनबाद की जनता करेगी. उन्होंने दावा किया कि शहर के विकास, बुनियादी सुविधाओं और नागरिक समस्याओं को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे. संजीव सिंह ने कहा कि यह चुनाव दलगत नहीं है. जनता तय करेगी कि धनबाद का अगला महापौर कौन होगा.

MUNICIPAL CORPORATION ELECTIONS
संजीव अग्रवाल (Etv Bharat)

भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव अग्रवाल करेंगे नामांकन

उधर, नामांकन के अंतिम दिन भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव अग्रवाल भी 4 फरवरी को नामांकन करेंगे. पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल के भी मैदान में उतरने से मुकाबला और रोचक होता दिख रहा है. तीन-तीन दावेदारों की मौजूदगी ने चुनावी समीकरण को जटिल बना दिया है और राजनीतिक हलक में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष की ओर बढ़ सकता है- राजनीतिक जानकार

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संजीव सिंह के चुनावी मैदान में आने से महापौर पद का चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष की ओर बढ़ सकता है. उनका स्थानीय स्तर पर मजबूत जनाधार और पूर्व विधायक के तौर पर अनुभव चुनाव को प्रभावित कर सकता है. वहीं भाजपा समर्थित उम्मीदवार और पूर्व महापौर की मौजूदगी से वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है.

कुल मिलाकर, धनबाद नगर निगम महापौर पद का चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया है. आने वाले दिनों में नामांकन, समर्थन और रणनीतियों के खुलासे के साथ चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

