रेवंत राम डांगा पर रिछपाल मिर्धा का बड़ा बयान, कहा- पार्टी दिखाएगी बाहर का रास्ता

खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा के विधायक निधि में कथित कमीशन प्रकरण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है.

पूर्व डेगाना विधायक रिछपाल मिर्धा (ETV Bharat Nagaur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 11:35 AM IST

Updated : February 3, 2026 at 11:47 AM IST

नागौर : खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा के विधायक निधि में कथित कमीशन प्रकरण को लेकर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इस मामले की जांच सदाचार कमेटी की ओर से की जारी है, लेकिन लगातार समय मांगे जाने के कारण जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है. इस बीच यह मामला अब भाजपा के भीतर भी गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है. वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व डेगाना विधायक रिछपाल मिर्धा ने इस मामले में कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

कठोर निर्णय लिया जाएगा : रिछपाल मिर्धा ने कहा कि सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सदाचार कमेटी का गठन कर दिया है. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उसे न केवल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बल्कि भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं दिया जाएगा. पार्टी की साख को हो रहे नुकसान को लेकर उन्होंने स्वयं प्रदेश अध्यक्ष से दो बार मुलाकात की है और अपनी चिंता जाहिर की है. प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सदाचार कमेटी की रिपोर्ट आते ही ठोस और कठोर निर्णय लिया जाएगा. आरोपी पक्ष कमेटी के सामने जवाब देने के लिए लगातार समय मांग रहा है और 15 से 20 दिन की मोहलत चाह रहा है.

यह भी पढ़ें: विधायक निधि में कमीशनखोरी का मामला: BJP विधायक रेवंत राम डांगा ने अनुशासन समिति को भेजा जवाब

खींवसर विधायक के राजनीतिक रूप से सक्रिय न दिखने के सवाल पर मिर्धा ने कहा कि जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया है तो वे जनता के बीच कैसे जाएंगे और क्या जवाब देंगे? उन्होंने स्वीकार किया कि चुनाव के समय उन्होंने भी रेवंत राम डांगा की जीत के लिए पूरा जोर लगाया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि भविष्य में इस तरह के आरोप सामने आएंगे. मिर्धा ने कहा कि उनके पास लगातार जनता के फोन आ रहे हैं और वे खुद को जनता के प्रति जवाबदेह मानते हैं. वे अंतिम सांस तक भाजपा को मजबूत करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पार्टी पूरी मजबूती से कायम रहेगी और इस मामले में 100 प्रतिशत ठोस फैसला लिया जाएगा.

