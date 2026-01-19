ETV Bharat / state

नेताओं के विवादित बयान बने मुसीबत, जीतू ने झाड़ा बयान से पल्ला, मंत्री बोले- यही है कांग्रेस की मानसिकता

मोहन सरकार में खेल और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान को लेकर तीखा हमला बोला है. विश्वास सारंग ने कहा कि फूल सिंह बरैया के खिलाफ कार्रवाई करने बजाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके साथ घूमते दिखाई दिए. समाजवादी पार्टी के नेता महिलाओं का अपमान करते हैं और अब प्रजापति ने तो हद ही कर दी. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्ष की मानसिकता सनातन के खिलाफ है.

भोपाल: कांग्रेस नेता ही अपने विवादित बयानों को लेकर पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं. मौजूदा विधायक फूल सिंह बरैया के बयान को लेकर विवाद अभी थमा नहीं था कि अब पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने साधु-संतों पर अभद्र टिप्पणी की है. भोपाल में अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन में प्रजापति ने साधु-संतों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है. मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इतने बड़े धर्माचार्य की मां के खिलाफ दिए गए बयान कांग्रेस की मानसिकता को दिखाते हैं.

उन्होंने इतने बड़े धर्माचार्य की मां के खिलाफ बयान दिया है. अब प्रियंका गांधी कहां हैं, जो कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं. आखिर उनका यह नारा अब कहां गया. उधर भोपाल हिंदू उत्सव समिति ने भी पूर्व कांग्रेस विधायक के बयान पर एतराज जताया है. उन्होंने कहा कि यह सनातनियों को बांटने और तोड़ने वाला बयान है. रामभद्राचार्य राम कथावाचक हैं और जगतगुरु हैं. कांग्रेस का इस तरह का बयान दुष्टता और नीचता वाली मानसिकता को दर्शाता है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बयान से झाड़ा पल्ला

पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के विवादित बयान को लेकर जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से सवाल किया गया तो पहले तो उन्होंने यह कहते हुए सवाल टाल दिया कि उन्होंने बयान सुना ही नहीं. बाद में जब दोबारा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि समाज में सभ्यता और संस्कार है. महिलाओं के प्रति आदर है. किसी भी धर्म के लिए काम करने वाले सम्मानित जन के प्रति हम आदर भाव रखते हैं.

कांग्रेस का नकारात्मक दृष्टिकोण से कोई लेना-देना नहीं है. कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर जीतू पटवारी ने कहा, बरैया ने सार्वजनिक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है. उन्होंने किसी किताब का रिफरेंस लेकर बात कही थी. उस किताब को उन्होंने भी गलत ठहराया है. बलात्कारी अपराधी होता है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए.

यह बयान बनी कांग्रेस की मुश्किल

भोपाल में अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य करते हैं, अब बहन-बेटियां तो प्लॉट हो गई हैं. कोई भी सौ बार रजिस्ट्री कराओ, हजार बार कराओ. बहन बेटियों की छाती से पृथ्वी हिलने लगी है. इसके बाद उन्होंने कहा कि एक अंधाचार्य है. इसके बाद उन्होंने उनकी मां को लेकर बेहद आपत्तिजनक बात कही.