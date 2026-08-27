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रुद्रपुर में जबरदस्त हंगामा, पूर्व विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया, सीएम धामी को ज्ञापन देने जा रहे थे

पूर्व विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया ( PHOTO- ETV Bharat )