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डीएसडी टेंडर : पूर्व विधायक ने खड़े किए सवाल, कहा- निविदा का निर्णय लेने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई

गिरिडीह कलेक्ट्रेट कार्यालय ( Etv Bharat )

गिरिडीह: बाइक का नंबर दिखाकर डोर स्टेप डिलीवरी का टेंडर लेने का मामला तूल पकड़ चुका है. ईटीवी भारत द्वारा इस आशय की खबर प्रकाशित करने के बाद राजनीतिक दल के नेताओं ने पूरे मामले की जांच की मांग की है. बगोदर के पूर्व विधायक सह भाकपा माले नेता विनोद कुमार सिंह ने साफ कहा है कि गलत वाहन का जिक्र कर निविदा लेने वाले संवेदक तो मामले में दोषी हैं ही, उन अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहा है, जिन्होंने इस टेंडर का निष्पादन किया था.

लंबी लिस्ट पर भी सवाल