पूर्व विधायकों की सुविधाओं में कटौती, भड़के जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव से की मुलाकात

देहरादून: पूर्व विधायक संगठन ने आज सचिवालय में दस्तक दी. मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात के दौरान पूर्व विधायकों ने अपनी सुविधाओं में कटौती पर नाराजगी जाहिर की. पूर्व विधायक संगठन ने फैसले पर पुनर्विचार की गुजारिश की. खास बात यह है कि इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों से जुड़े पूर्व विधायक मौजूद थे.

राज्य सरकार की ओर से पूर्व विधायकों को दी जाने वाली सुविधाओं में की गई कटौती अब जनप्रतिनिधियों के लिए परेशानी बन गई है. पूर्व विधायकों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है. पूर्व विधायकों का कहना है कि सरकार ने बिना किसी ठोस कारण के पहले से मिल रही सुविधाओं में कटौती की है, जो सही नहीं है. इस मुद्दे को लेकर पूर्व विधायकों ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया.

पूर्व विधायकों ने मुख्य सचिव के सामने कहा कि उन्हें पहले यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता और आवासीय सुविधाओं में कुछ रियायतें दी जाती थीं, जो अब सीमित कर दी गई है. उन्होंने कहा यह निर्णय न केवल असंवेदनशील है, बल्कि उन जनप्रतिनिधियों के प्रति भी अन्यायपूर्ण है जिन्होंने वर्षों तक जनता की सेवा की है.

कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे. वर्तमान में पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार का यह कदम गलत है. उन्होंने कहा पूर्व विधायकों को जो सुविधाएं पहले मिलती रही हैं, उन्हें जारी रखा जाना चाहिए. यह सम्मान और परंपरा दोनों का मामला है. उन्होंने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की.

इसी दौरान पूर्व विधायक संगठन ने राज्य में बेरोजगारों, उपनल कर्मचारियों और किसानों की समस्याओं का मुद्दा भी मुख्य सचिव के सामने रखा. संगठन ने कहा सरकार को इन वर्गों की समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए.