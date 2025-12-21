ETV Bharat / state

पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी बोले-भाजपा राज में बिना लेन देन नहीं होता कोई काम

कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के नावां से करीब 8 किमी दूर ग्राम राजास में उप जिला चिकित्सालय के लिए भूमि आवंटन पर राजनीति गरमा गई. पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता महेंद्र चौधरी ने कांग्रेस कार्यालय में शनिवार शाम मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार में मंत्री विजय सिंह चौधरी पर तीखा हमला बोला. महेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा के 2 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला है. किसी भी कार्यालय में जाएं तो बिना पैसे काम नहीं हो रहा. इन्होंने केवल अपने मिलने वाले लोगों को ठेके दिए और गरीबों की जमीन हड़पी है. इस राज में आम नागरिक खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है.

पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि चिकित्सा आमजन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधि जन के बजाय निजी और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस उप जिला चिकित्सालय का लाभ सीधे नावां शहर और आसपास की बड़ी आबादी को मिलना था, उसे जानबूझकर शहर से दूर राजास में स्थानांतरित किया जा रहा है. इससे आम मरीजों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी होगी.