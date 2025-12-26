ETV Bharat / state

पूर्व विधायक दिलसुखराय का निधन, नौवीं विधानसभा में फतेहपुर का किया था प्रतिनिधित्व

वे जमीनी स्तर के नेता थे. उनके निधन पर विभिन्न दलों और सामाजिक संगठनों ने शोक जताया.

Dilsukhrai Chaudhary, former MLA
दिलसुखराय चौधरी, पूर्व विधायक (file photo)
Published : December 26, 2025 at 10:18 AM IST

1 Min Read
सीकर: जिले की फतेहपुर शेखावाटी विधानसभा से जनता दल के पूर्व विधायक दिलसुखराय चौधरी का निधन हो गया. उनके निधन से फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. उनका पैतृक गांव लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में घस्सू था, जहां शुक्रवार दोपहर 2:15 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा.

पूर्व विधायक के दामाद एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर खीचड़ ने बताया कि दिलसुखराय ने 9वीं विधानसभा (वर्ष 1990-92) में फतेहपुर शेखावाटी (सामान्य) का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने तब जनता दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें कुल 35,767 मत मिले. चौधरी के निकटतम प्रतिद्वंद्वी मोहम्मद हनीफ अहमद को 26,669 मत मिले थे. इस प्रकार दिलसुखराय ने 9,098 मत से चुनाव जीता था.

भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर खीचड़ ने बताया कि अपने कार्यकाल में दिलसुखराय ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया. किसान हित, ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाओं के लिए लगातार सक्रिय रहे. सरल जीवनशैली और आमजन से सीधे संवाद पहचान थी. वे जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता माने जाते थे. उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने शोक जताया. कई नेताओं ने कहा कि दिलसुखराय चौधरी का जाना फतेहपुर शेखावाटी और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है.

