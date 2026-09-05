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हरियाणा में बढ़ते अपराध और धमकियों पर नीरज शर्मा का भाजपा सरकार पर हमला, बोले- "प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं"

नीरज शर्मा का भाजपा सरकार पर हमला ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती रंगदारी और गैंगस्टरों की धमकियों को लेकर एनआईटी फरीदाबाद के पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने विधानसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 85 और आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. "डर और दहशत के साए में जी रहा हरियाणा": नीरज शर्मा ने कहा कि, "हरियाणा, जो कभी खुशहाली, सुरक्षा और विकास के लिए जाना जाता था, आज अपराधियों और गैंगस्टरों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है. आज पूरा हरियाणा डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर है. प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. कांग्रेस विधायक पूजा द्वारा विधानसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के जवाब में सरकार के आंकड़ों से प्रदेश की स्थिति सामने आई है. 1 जनवरी 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच गैंगस्टरों द्वारा पूर्व जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, व्यापारियों और आम लोगों को लगातार धमकियां मिलने के मामले सामने आए हैं." हरियाणा में बढ़ते अपराध और धमकियों पर नीरज शर्मा का भाजपा सरकार पर हमला (ETV Bharat) पूर्व जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं: नीरज शर्मा ने आगे कहा कि, "जब पूर्व जनप्रतिनिधियों तक पर हमले और धमकियों की घटनाएं सामने आ रही हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है. जब पूर्व जनप्रतिनिधियों तक को सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, तो इससे साफ है कि प्रदेश में कोई भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा."