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हरियाणा में बढ़ते अपराध और धमकियों पर नीरज शर्मा का भाजपा सरकार पर हमला, बोले- "प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं"

प्रदेश में बढ़ते अपराध, रंगदारी और गैंगस्टर धमकियों को लेकर नीरज शर्मा ने हरियाणा सरकार पर कानून व्यवस्था ध्वस्त करने का आरोप लगाया.

Former MLA Neeraj Sharma Targets Haryana Government
नीरज शर्मा का भाजपा सरकार पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
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फरीदाबाद: हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती रंगदारी और गैंगस्टरों की धमकियों को लेकर एनआईटी फरीदाबाद के पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने विधानसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 85 और आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

"डर और दहशत के साए में जी रहा हरियाणा": नीरज शर्मा ने कहा कि, "हरियाणा, जो कभी खुशहाली, सुरक्षा और विकास के लिए जाना जाता था, आज अपराधियों और गैंगस्टरों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है. आज पूरा हरियाणा डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर है. प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. कांग्रेस विधायक पूजा द्वारा विधानसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के जवाब में सरकार के आंकड़ों से प्रदेश की स्थिति सामने आई है. 1 जनवरी 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच गैंगस्टरों द्वारा पूर्व जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, व्यापारियों और आम लोगों को लगातार धमकियां मिलने के मामले सामने आए हैं."

हरियाणा में बढ़ते अपराध और धमकियों पर नीरज शर्मा का भाजपा सरकार पर हमला (ETV Bharat)

पूर्व जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं: नीरज शर्मा ने आगे कहा कि, "जब पूर्व जनप्रतिनिधियों तक पर हमले और धमकियों की घटनाएं सामने आ रही हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है. जब पूर्व जनप्रतिनिधियों तक को सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, तो इससे साफ है कि प्रदेश में कोई भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा."

आरटीआई में अधूरी जानकारी मिलने का आरोप: पूर्व विधायक ने बताया कि, "मैंने पुलिस विभाग और पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में आरटीआई के माध्यम से धमकियां मिलने वाले लोगों, उन्हें दी गई सुरक्षा और इस पर हुए सरकारी खर्च की जानकारी मांगी थी. लेकिन कई जिलों से अधूरी जानकारी दी गई. सूचनाएं छिपाने का प्रयास किया गया, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं."

700 पुलिसकर्मियों की तैनाती पर उठाया सवाल: नीरज शर्मा ने दावा किया कि धमकी मिलने वाले लोगों की सुरक्षा में करीब 700 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जबकि कई थाना और चौकियों में पुलिस स्टाफ की कमी बनी हुई है. उन्होंने कहा कि, "एक तरफ आम जनता को पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं मिल रही, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी व्यक्तिगत सुरक्षा में तैनात हैं. अपराध और रंगदारी का माहौल प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकता है. भय और असुरक्षा के वातावरण में नया उद्योगपति और व्यापारी निवेश करने से पहले कई बार सोचेगा. सरकार को ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जहां हर नागरिक और व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस करे."

सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग: नीरज शर्मा ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से कानून व्यवस्था पर तत्काल ध्यान देने की मांग करते हुए कहा कि, "सरकार केवल विज्ञापनों और दावों तक सीमित न रहे, बल्कि रंगदारी और गैंगस्टरों के आतंक को खत्म करने के लिए कठोर और प्रभावी कदम उठाए. सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर पुलिस बल का बेहतर उपयोग आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत करने में किया जाए."

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