दिल्ली हाईकोर्ट: मकोका के मामले में पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध किया,बाल्यान के वकील ने कहा मकोका नहीं बनता.
Published : August 3, 2026 at 12:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की मकोका के मामले में दायर जमानत याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस मनोज जैन ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 5 मई 2025 को दिल्ली पुलिस की ओर से नरेश बाल्यान समेत पांच आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि बाल्यान के खिलाफ मकोका का मामला बनता है क्योंकि 2019 के एफआईआर में आपराधिक सांठ-गांठ का खुलासा 2024 में हो गया.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने मकोका के प्रावधान को पढ़ते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से अपराध में मदद करता है तो वो मकोका के दायरे में आएगा.
अमित प्रसाद ने कहा था कि चार्जशीट में गिरोह का जिक्र किया गया है, इसमें केवल एक व्यक्ति की भूमिका की बात नहीं है. 2019 में दर्ज एफआईआर में जो व्यक्ति चश्मदीद गवाह था उसकी 2024 में हत्या कर दी गई. इससे आरोपी के सांठ-गांठ का पता चलता है.
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान की ओऱ से पेश वकील विवेक जैन ने कहा था कि उनके खिलाफ मकोका का आरोप नहीं बनता है क्योंकि इसके लिए निरंतर अपराध होना जरुरी है. उन्होंने कहा था कि मकोका का कोई मामला नहीं बनता है. मकोका के अपराध के लिए लगातार अपराध होना जरुरी है. जबकि एफआईआर में कोई नया अपराध या कोई नई गतिविधि दर्ज नहीं की गई है.
बता दें कि 4 दिसंबर 2024 को वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर 2024 की रात में गिरफ्तार किया था.
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