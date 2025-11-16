पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट, चैंपियन के बेटे और गनर पर आरोप, मुकदमा दर्ज
देहरादून में पूर्व विधायक और गनर पर पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट का आरोप लगा है. मामले में मुकदमा दर्ज हुआ.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2025 at 1:12 PM IST
देहरादून: हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनका परिवार फिर चर्चाओं में है. इस बार चर्चा चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप को लेकर है. आरोप है कि पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप और पूर्व विधायक के गनर ने देहरादून में उत्तराखंड पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट की. पीड़ित की शिकायत पर चैंपियन के बेटे और गनर के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है.
पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन निवासी ओल्ड मसूरी रोड ने 15 नवंबर को थाना राजपुर, देहरादून में शिकायत दर्ज कराई कि वह 14 नवंबर को दिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जा रहे थे. पैसिफिक मॉल के पास पीछे आ रही दो कार ने उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की. लेकिन जगह कम होने के कारण वह कारों को साइड नहीं दे पाए. उसके बाद मसूरी डायवर्जन पर एक सफेद रंग की लैंड क्रूजर और बोलेरो ने उनके वाहन को टक्कर मार दी. लैंड क्रूजर से एक व्यक्ति नीचे उतरा और उसके साथ उत्तराखंड पुलिस का गनर भी था.
आरोप है कि दोनों वाहनों कुछ ओर लोग भी मौजूद थे. इनमें से कुछ युवक बाहर आए और उन्होंने पीड़ित को गाड़ी से बाहर खींच लिया और मारपीट शुरू कर दी. गनर ने पीड़ित को सड़क पर गिराया और लाते मारी. पीड़ित ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उन्हें और उसके चालक को पिस्तौल दिखाई और जान से मारने की धमकी दी. गनर ने उनकी शर्ट पर लगे राष्ट्रीय ध्वज पर भी लात मारी और फिर मारपीट के बाद फरार हो गया.
देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में कार सवार व्यक्तियों की पहचान खानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और पूर्व विधायक के नगर कॉन्स्टेबल राजेश सिंह के रूप में हुई है. पुलिसकर्मी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हरिद्वार एसएसपी से पत्राचार किया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज होने के बाद ही हरिद्वार एसएसपी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है. साथ ही मामले की गंभीरता की जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें: