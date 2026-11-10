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दो पुलों की स्वीकृति पर चैंपियन का सियासी वार, बोले- साढ़े चार साल में विकास नहीं सिर्फ ड्रामेबाजी हुई

खानपुर विधानसभा में विकास कार्यों पर राजनीति तेज ( Photo-ETV Bharat )

दरअसल, खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने दावा किया कि भले ही वह इस समय किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता के हितों और विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खादर क्षेत्र के गिद्दावली बाणगंगा घाट और सोलानी नदी घाट पर दो महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण को स्वीकृति दे दी है और इन पुलों के बनने से खादर क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. प्रणव सिंह के अनुसार, उन्होंने 4 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री से दोनों स्थानों पर पुल निर्माण की घोषणा कराई थी.