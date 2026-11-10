दो पुलों की स्वीकृति पर चैंपियन का सियासी वार, बोले- साढ़े चार साल में विकास नहीं सिर्फ ड्रामेबाजी हुई
Kunwar Pranav Singh Champion खानपुर खादर में दो पुलों को स्वीकृति मिलते ही पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक्टिव हो गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2026 at 7:38 AM IST|
Updated : November 10, 2026 at 10:12 AM IST
रुड़की: हरिद्वार जनपद में खानपुर विधानसभा की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. दरअसल, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खादर क्षेत्र के लिए दो बड़े पुलों की स्वीकृति को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया तो वहीं इस बहाने मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर जमकर राजनीतिक हमला बोल दिया. इस दौरान चैंपियन ने आरोप लगाया कि पिछले साढ़े चार साल में खानपुर विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ गया और जनता को विकास के बजाय केवल ड्रामेबाजी देखने को मिली. इस दौरान उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा सियासी संकेत दिया है, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी से टिकट मिला तो पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वह चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलने की स्थिति हुई तो वह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे.
दरअसल, खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने दावा किया कि भले ही वह इस समय किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता के हितों और विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खादर क्षेत्र के गिद्दावली बाणगंगा घाट और सोलानी नदी घाट पर दो महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण को स्वीकृति दे दी है और इन पुलों के बनने से खादर क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. प्रणव सिंह के अनुसार, उन्होंने 4 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री से दोनों स्थानों पर पुल निर्माण की घोषणा कराई थी.
इसके बाद शासनादेश जारी हुआ और संबंधित फाइल जिला स्तर से होते हुए शासन तक पहुंची. उन्होंने बताया कि पुलों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे और विभागीय मंत्री सतपाल महाराज से भी मुलाकात की. अब मुख्यमंत्री स्तर से दोनों पुलों के निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इनके शिलान्यास की उम्मीद जताई जा रही है. चैंपियन ने इस स्वीकृति को खादर क्षेत्र की जनता के लिए दीपावली का बड़ा तोहफा बताया, उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास करने के लिए विधायक की कुर्सी होना जरूरी नहीं है. आज मेरे पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जनता का मुख्य सेवक हूं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम करता रहूंगा.
उन्होंने आगे मौजूदा विधायक उमेश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल उठाए कि आखिर साढ़े चार साल में खानपुर विधानसभा को क्या मिला. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में न डिग्री कॉलेज की स्थापना हो सकी, न बिजलीघर बना, न बांधों की मरम्मत हुई और न ही मंडी का विस्तार हो पाया. चैंपियन ने आरोप लगाया कि जनता को बड़े-बड़े वादे तो मिले लेकिन धरातल पर विकास दिखाई नहीं दिया. इस दौरान पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल का भी जिक्र करते हुए बिरला टायर्स फैक्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने का भी दावा किया. साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में खानपुर क्षेत्र में भी बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे.
हालांकि, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चैंपियन ने बड़ा सियासी संकेत दिया है, उन्होंने कहा कि पार्टी से टिकट मिला तो पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे. लेकिन टिकट नहीं मिलने की स्थिति में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने खानपुर के साथ-साथ लक्सर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ने की तैयारी के संकेत दिए हैं. वहीं दो पुलों की स्वीकृति के बहाने चैंपियन ने एक बार फिर खानपुर की राजनीति में अपनी सक्रियता का मजबूत संदेश दे दिया है. अब आने वाले दिनों में चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच सियासी जंग और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं.
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