जेल में सजा काट रहे पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा टॉयलेट में फिसले, स्पाइन में लगी चोट, कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर

इधर झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाने व उन्हें कोटा रेफर किए जाने की पुष्टि की है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अस्पताल चौकी प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि झालावाड़ कारागार में सजा काट रहे अंता से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को बुधवार शाम जिला कारागृह से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था. जेल प्रशासन के अनुसार टॉयलेट में पैर फिसलने के कारण उन्हें चोट लगी थी.

झालावाड़: जिले के झालावाड़ जिला कारागार में सजा काट रहे पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा बुधवार शाम अचानक चोटिल हो गए. कारागार के टॉयलेट में पैर फिसलने से उन्हें चोट लगी, जिसके बाद उन्हें कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल लाया गया. चिकित्सा जांच के बाद उन्हें गंभीर स्थिति में कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

अस्पताल अधीक्षक डॉ संजय पोरवाल सहित ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ हरीश जैन ने उनका मेडिकल चेकअप करवाया तथा कई प्रकार की जांच करवाई गई. भीम सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में उन्हें स्पाइन के L4 तथा L5 में चोट मिली है, जिससे चलने-खड़े होने में कठिनाई हो रही है. अस्पताल अधीक्षक व ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कई प्रकार की जांचें करवाकर उन्हें MRI के लिए आगे भेजा है.

मीणा पर जिले में पंचायत चुनाव के दौरान एसडीएम को पिस्टल से धमकाने, मारपीट व राजकार्य में बाधा पहुंचाने का प्रकरण दर्ज हुआ था. इसके बाद सेशन न्यायालय हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिर कार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा का फैसला बकरार रखा था और विधायक को कोर्ट में सरेंडर कर सजा पूरी करने का आदेश दिया था. बाद में विधायक ने 21 मई को मनोहरथाना कोर्ट में सरेंडर किया था इसके बाद से ही पूर्व विधायक मीणा जिला कारागार में अपनी सजा पूरी कर रहे हैं.

पूर्व में भी पहुंच चुके हैं अस्पताल : यह दूसरी बार है जब पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को जिला अस्पताल लाया गया है . गत दिनों उन्हें घबराहट की शिकायत के बाद जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पूर्व विधायक की सोनोग्राफी, डेंटल तथा मेडिसिन से संबंधित जांचें करवाई गई थी जिसके बाद पूर्व विधायक को जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया था.

राज्यपाल के पास अटकी है दया याचिका : सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व विधायक द्वारा लगाई गई सजा याचिका खारिज होने के बाद विधायक को आखिरकार जेल जाना पड़ा था. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विपक्ष के भारी दबाव के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया था. अपनी सजा माफी के लिए पूर्व विधायक मीणा ने राज्यपाल के समक्ष दया याचिका लगाई हुई है इस पर फिलहाल अभी फैसला आना बाकी है.