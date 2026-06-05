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पूर्व विधायक आहूजा ने धर्मांतरण के आरोपी को पेशी के दौरान अलवर कोर्ट में मारा थप्पड़

पुलिस से बोले आहूजा, आरोपी ने कितनों का बदलवाया धर्म और कहां से आया पैसा, लगाओ पता. आरोपी एक दिन की पुलिस रिमांड पर

Former MLA Ahuja seeking details of the case from the accused during the court appearance.
धर्मांतरण के आरोपी को अलवर कोर्ट में मारा थप्पड़ (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 7:03 PM IST

3 Min Read
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अलवर: शहर के अखैपुरा थाना क्षेत्र स्थित तंवर कॉलोनी स्थित मकान में प्रार्थना के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी दिल्ली निवासी राजकुमार को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. कोर्ट में पेश करने के दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा आरोपी से धर्म परिवर्तन के बारे में जानकारी लेने लगे. इसी दौरान पूर्व विधायक आहूजा ने आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया. अचानक हुई घटना से पुलिस अचंभित रह गई और बात ज्यादा नहीं बढ़े इसलिए आरोपी को वहां से ले गई.

जांच के हिसाब से आगे कार्रवाई: सीओ सिटी अंगद शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को अखेपुरा थाना पुलिस धर्मांतरण के मामले में आरोपी राजकुमार को न्यायालय में पेश करने के लिए पहुंची थी, जहां पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का आरोपी को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों की ओर से प्रकरण की जांच सीओ सिटी को सौंपी है. उन्होंने बताया कि प्रकरण की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

आरोपी एक दिन की पुलिस रिमांड पर (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: धर्म परिवर्तन का आरोप : दिल्ली से आकर अलवर में करता था प्रार्थना सभा, जानिए पूरा मामला

दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई: पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि धर्मांतरण की जानकारी मिलने पर वे शुक्रवार को कोर्ट पहुंचे. थानाधिकारी से आरोपी को ज्यादा दिन रिमांड लेकर पूरी जानकारी लेने का आग्रह किया. उन्होंने थानाधिकारी से कहा कि आरोपी अलवर में कहां रहता है और इससे कितने लोग जुड़े हैं. अब तक आरोपी कितने लोगों का धर्म बदलवा चुका है. उन्होंने कहा, पुलिस को आरोपी राजकुमार को धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसा देने वाले लोगों और इन पैसों से अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, इसकी भी जानकारी करने का आग्रह किया. उन्होंने अलवर में धर्मांतरण मामले को गंभीर बताया और निष्पक्ष एवं गहन जांच की जरूरत बताई. उन्होंने कानून के दायरे में रहकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. उधर, पुलिस मामले के हर पहलू की जांच रही है.

पुलिस की जांच जारी:अलवर की तंवर कॉलोनी में गुरुवार को उजागर हुए कथित धर्म परिवर्तन मामले के गिरफ्तार आरोपी राजकुमार को पुलिस ने शुक्रवार को अलवर न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए. पुलिस अब रिमांड अवधि में आरोपी से पूछताछ कर धर्मांतरण मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाएगी. पुलिस पता लगाने में जुटी है कि कथित धर्म परिवर्तन गतिविधियों में अन्य कोई व्यक्ति या संगठन शामिल है या नहीं.

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ALLEGATION OF CONVERSION IN ALWAR
SLAPPED THE ACCUSED IN COURT
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ALLEGATION OF RELIGIOUS CONVERSION

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